台股爆量收黑誰惹的禍？鋼鐵、航運大震盪如何買？

【撰文／王榮旭】

台股昨(22)日爆出6466億天量，K線收黑下跌105點，行情已經到頂了嗎？萬寶投顧分析師王榮旭認為還言之過早，依照歷史經驗，台股很少量價同步到頂，通常大量之後還會有高價，但爆量黑K之後隔日不宜開低，否則就是技術整理訊號，強勢股會陷入整理，弱勢股修正壓力更大。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，以電子股為主軸的台股，資金過於集中傳產是大盤爆量收黑K的原因之一，電子缺乏資金支撐，不少電子股進入第二季之後走勢與上漲的大盤背離。

4月以來，例如IC設計股愛普(6531-TW)下跌16%、亞信(3169-TW)走跌29%、祥碩(5269-TW)下挫26%、金麗科(3228-TW)重摔45%、世芯-KY(3661)狂瀉50%。只有少數如我從2月以來在專欄中推介的晶豪科(3006-TW)4月大漲39%，群創(3481-TW)更是在13~14元時我就一路看好的股票，這一波也翻倍飆漲。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，電子這一波的走勢有修正本益比的味道，資金轉向去年沒找到的傳產，但短線成交比重過高，確實有過熱的情況，但是今天爆量很多是當沖所貢獻，日成交量超過10萬張的熱門股，當沖比率動輒四到五成，有些還高達六成。

中小電子股急殺，傳產股難免也會大震盪，但今天短線籌碼沖掉，明天有利多消息資金還是再進來搶股票，這就是傳產一路向上的動力。無論法人或一般投資人持有傳產股的水位很低，即使過去我在專欄中分析推介的中鴻(2014-TW)與萬海(2615-TW)皆已大漲1倍，但真正大賺1倍的很少，往往一震盪就被洗出去再重新追股票，所以傳產漲多後的整理，大家應該平常心看待即可。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，無論是鋼鐵、航運、塑化甚至金融，目前還有不少股票本益比在10倍以下，在大盤衝到萬7歷史新高之後，這些價格型股票，只要拉回就會有資金承接。

例如萬海去年第四季EPS 3.5元，今年首季運價再創新高，首季營收又比去年第四季大增三成，合理推估第一季EPS有挑戰5元甚至更多的可能。農曆年後淡季運價也不過回跌一成，4月之後貨櫃運價又連漲3週逼近歷史前高，第三季是旺季，運價要跌更不容易，貨櫃三雄今年EPS上看15~20元逐漸成為市場法人共識。這種EPS若在電子股裡面就不只有這樣的股價。

鋼鐵部分，不是只有國內上漲，拜登砸2.25兆美元大推基建，不止鋼鐵需求被帶動，塑化、水泥、玻璃等原料幾乎都在漲，這不是空有題材。中鋼(2002-TW)去年EPS僅賺0.05元，第一季每股稅前EPS就達到0.83元，一季就比去年全年多賺10倍以上。

中鴻(2014-TW)獲利更好，2月稅後EPS 0.45元，3月營收比2月增一成，第一季EPS上看1元，4~5月鋼鐵盤價續漲，第二季鋼價漲勢確立加上第三季旺季，全年EPS上看3.5元，這是前所未見的大榮景。

而鋼價大漲對鐵礦砂的需求也創10年新高，載運鐵礦砂的散裝輪身價水漲船高，BDI指數狂飆到2710點，去年同期的4倍。第一季是淡季，第二季之後散裝輪業績更好，先期專欄分析看好擁有海岬型船舶的中航(2612-TW)及裕民(2606-TW)本周都出現大漲走勢。

水泥股也可以留意，台泥(1101-TW)去年EPS 4.32元、配息3.5元，殖利率超過超過6%。第一季是水泥的淡季卻量價俱揚，中國4月水泥指數已經逼近去年第四季旺季高點水準，可見今年水泥市況非常好。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，水泥股之中不乏具有資產題材的股票，例如嘉泥(1103-TW)與環泥(1104-TW)，最近台幣升值資金湧入，農林(2913-TW)、南紡(1140-TW)這些資產股皆出現大漲。

環泥持有25萬坪高雄土地，潛在利益大，去年EPS 1.9元，今年受惠水泥需求強勁，3月營收創下歷史新高，全年EPS上看2.5~3元，本益比約僅10倍，目前股價仍低於淨值28.5元，顯得低估。