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台積整理 外資錢進中小型股？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

大盤連續三日攻盤中、收盤史高，鋼鐵人和航海王舉旗吶喊，投資人前仆後繼地湧上，鋼鐵、航運成交比重拉高至8.79%、12.74%，跌破市場眼鏡，電子股除了光電族群友達(2409)、群創(3481)及少部分半導體、DRAM個股還有發揮，大部分都只能靠邊站，電子成交比重嚴重下滑至48.12%。

誠如我們之前文章所提到的，受惠於景氣復甦的消費需求，以及原物料普遍上漲題材，傳產族群業績都在往上噴發。以萬海(2615)來說，最近因為長賜號衍生效應，讓美西40尺櫃(FEU)運價瞬間飆漲12.7%，達4,432美元。萬海美西線原本都是租用同業的艙位營運，去年嗅到運價漲勢，快手搶租7艘船舶自營美西線，今年3月中再將美西線運力擴充近倍，大幅挹注業績獲利逐日走高。

萬海3月營收128.59億元，月增4.85%，年增100.68%，前3月累計營收386.67億元，年增114.73%，第一季EPS將超過6元，且第二季還會比第一季好，「一季賺贏一年」。且萬海後續還有10艘新船、5艘現成船會陸續交船，估計萬海今年EPS至少15～20元，股價非常有機會挑戰歷史新高。

非電金指數週一(4/19)大漲472.26點創史高，漲幅2.98%，成交量1,878億元，買盤人氣熱絡，不過畢竟漲多，再次提醒大家慎勿瘋狂追高。此外就族群獲利來說，電子股應該要占整體成交比重6成才比較合理，目前短線上類股比重失衡是一個值得留意的訊號，加上週三碰到台指期結算，因此也要提防外資壓低結算的壓力。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1434期】

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