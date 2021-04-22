Mini-LED起飛 選誰？

【撰文／王榮旭】

台股加權指數續創新高，但成交量比重起了變化，其中4/19的電子成交量比重不到五成，最主要原因則是世芯-KY(3661)大客戶飛騰遭美國制裁，市場預期世芯未來營收將不具成長性，股價從宣布前902元，苦吞5根停板，最低跌到468元近腰斬，金麗科(3228)從去年百元不到，股價一路狂飆到615元，也因和中國客戶關係密切，股價短短不到一個月時間，跌掉五成，面對電子股漲多拉回，市場資金難免動搖。但基本面優的電子股走勢仍相對強勢，我長期看好的雙D股，晶豪科(3006)維持五日線之上，當時我推薦時在90元附近，4/21領先其他IC設計再創波段新高到153元，波段漲幅逾6成，今年前2月賺1.08元，三月營收19.1億大幅成長，估計Q1財報表現亮眼，第二季利基型記憶體報價預期往上調漲，可以看到同族群的華邦電(2344)領先創高，最高來到37.75元創下2002年以來新高，我認為受惠最大的仍是晶豪科，低價庫存的利差將陸續顯現，後市仍看好。

群創2月獲利賺贏去年全年

LCD股群創(3481)自3月下旬狂飆近6成，股價從20元不到最高衝到27.05元，當天下午公布自結，2月單月獲利0.22元低於市場預期，股價短線漲多拉回，連兩日成交量爆出百萬張，4/14盤中股價最低一度來到22元，還沒碰到月線就強勢收腳，隨即股價連漲四日收復黑K，我認為這是一個良性換手。主因是面板業績還有高點，群創2月份提列匯損及ECB轉換費用及過年加班費，單月賺0.22元已賺逾去年全年0.17元水準，3月營收跳升到309億，月增22%，今年Q1單季仍有可能1元以上的實力，第二季面板報價估計再漲10～20%，若第一季順利能賺到1元以上，估計第二季EPS有望向上，Q3是傳統旺季，全年獲利仍看好4～5元，股價過前高27.05元後，有望再起一波多頭行情。