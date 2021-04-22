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獨家畫面／見蔡英文前 潘忠政首度與國民黨會談氣候正義

傳產車輪戰 誰低估？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

台股加權指數衝上萬七，但這次不是靠電子權值股，看台積電走勢便知道，佔權值三成的台積電近期在600元附近整理，鋼鐵、塑化、金融族群接棒，其中金融股成為指數站上萬七的要角，今年金融股前三月獲利相當可觀，富邦金(2881)前三月已賺4.89元，國泰金(2882) 前三月eps 4.32元，開發金(2883) 前三月eps 0.66元，另外，證券股受惠台股創新高成交量放大，今年Q1業績獲利十分亮眼，宏遠證(6015)Q1獲利0.93元，中壽(2823)Q1 EPS2.08元，單季獲利超過2元，但股價只有20多元，這些獲利如果擺在電子股，股價就不只這樣了，電子股自去年開始漲，本身基期相對高，市場資金自然流向這些長期被低股的個股。

中鋼領軍原物料股全面上漲

我在1430期周刊推薦萬海(2615)，當時股價45元附近，短短不一個月時間股價已經來到80元以上，波段漲幅8成接近一倍，未來不排除往百元價位挑戰，三月營收128億維持高檔，Q1合併營收386億繳出最強淡季，單季有機會挑戰5～6元，全年獲利一個股本以上，第二季估計運價將持續維持高檔，整體獲利不排除往上調整。塑化華夏(1305)今年Q1獲利估計1.5～2元，股價走勢越走越高，從當初推薦30元上下，已突破2017年高點37.6元，股價已創26年以來新高來到45.45元，估第一季EPS約1.5元，第二季PVC報價仍持續看好，全年EPS預估5元以上，以目前本益比來估算仍是10倍不到，持續看好。至於鋼鐵股我看好中鋼(2002)旗下中鴻(2014)，當時推介股價18元，股價漲到至今已接近一倍，Q1合併營收108億，中鋼股價創12年新高來到39.1元，3月公佈自結0.25元，中鴻2月公佈自結0.45元，3月營收月增10.5%，合理估計應優於2月獲利，合理推估Q1獲利將有一元以上的水準，中鴻的獲利優於中鋼，但股價仍低於中鋼，依舊委屈。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1434期】

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