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外出記得帶傘！3縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

獨家畫面／見蔡英文前 潘忠政首度與國民黨會談氣候正義

進擊的傳產巨人

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

今年進入Q2後，資金大風吹，因為世芯-KY、金麗科跟中國軍方扯上關係，利空事件導致半導體資金撤出轉進了傳產股，因為去年疫情因素，原物料族群股價基期非常低，獲利嚴重受到影響，但在去年年底開始，疫苗施打下，全球經濟復甦，原物料去年Q4萌芽，Q1進入初升段，Q2在拜登的2.25兆基礎建設利多下，加速原物料族群的漲勢。

過去2002年原物料狂潮直攻到2008年都還沒有結束，當時美國為了打戰不斷舉債，包裝許多金融商品，引爆金融崩潰財結束，2020年誰也沒預料到中國疫情發生，2008年實體經濟並沒有大幅下滑，但這次疫情帶動全世界經濟兩位數下滑，全球經濟學家都慌了，開始複製灑錢那一套，美國灑出來至少4兆，歐洲央行1兆，放出這麼多錢，貨幣購買力下降、原物料上漲，產生通膨。

貨櫃漲到令人匪夷所思的程度，連散裝輪都要拿去當貨櫃輪運輸，航運股長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)就是看回不回一直漲，外資將長榮目標價上修至百元，股價都創下波段新高；現在鋼鐵類股接棒，上次中鋼(2002)漲停板是甚麼時候，大概沒有人記得了，一家1573億股本的公司，那麼輕易就看到4/14、4/19兩次攻上漲停，中鋼引爆的傳產股行情，剛揭開序幕。

中鋼：高鋼價時代來臨

鋼鐵在後疫情時代屬於慢熱的族群，中鋼的產品在去年Q3開始紙跌上漲，直到11月才正式轉虧為盈，股價也隨國際鐵礦砂、廢鋼，甚至鋼材流通價格開始起漲。根據世界鋼鐵協會理監事會發的短期預測報告，全球鋼鐵需求成長率將從2020年的-0.2%，轉為2021年增長5.8%，達到18.74億噸，2022年將繼續成長2.7%，達19.25億噸。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1434期】

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