蔡明彰觀點：通膨避險情緒升高 雙D、傳產原物料價值股噴出

撰文/蔡明彰

今天報告的主題是「通膨避險情緒升高 雙D、傳產原物料價值股噴出」。

萬寶投顧蔡明彰強調，通膨越來越接近我們的生活了，全球第一大碳酸飲料的可口可樂、全球最大家庭用紙的金百利、全球最大個人護理產品，以尿布為主的寶僑，不堪這波大宗商品大漲，宣布旗下產品漲價，恐轉嫁給全球消費者，這把火點下去，星星之火可以燎原，其他廠商勢必跟進漲價，造成全球股市主流往原物料板塊移動，投資人的避險情緒將升高。

面對這波來勢洶洶的大宗商品漲價，沒人知道會漲到什麼程度、什麼時候，但能夠順利轉嫁的廠商，至少可維持毛利率，企業利潤不會被壓縮。週三美股普遍下跌，但上述三家公司股價逆勢收紅，FAANG科技股龍頭恐陷入麻煩，受惠去年疫情的宅經濟商機，網飛Netflix去年股價大漲65％，但週二發佈上季財報，客戶數量開始減少，盤後重挫8％，說明今年施打疫苗後，民眾不再待在家裡觀賞影片，而是去戶外走走。

蘋果春季發表會沒有驚喜，發表的新商品早被市場預期，週二股價收黑，蘋果去年股價狂漲80％，今年重頭戲是秋季iPhone新機發表，但距離現在近半年時間，台股蘋果供應鏈缺乏強力題材，也得休息。

問題出在FAANG去年漲太大，大家手上都有，籌碼凌亂。接下來美國重量科技股發佈第一季財報，恐怕步入網飛的後塵，即便有利多，股價也不會大漲。FAANG是成長股的代表，不過處在通膨大環境中，英雄無用武之地，投資人將轉往價值股。

萬寶投顧蔡明彰強調，週三台股電子資金比重仍是低水位的56％，明確表示電子非當前台股的主流，但雙D凸顯低本益比的價值特性，記憶體模組的威剛(3260-TW)、群聯(8299-TW)，面板的友達(2409-TW)、群創(3481-TW)、彩晶(6116-TW)卻逆勢改寫新高。

今年來記憶體漲價，第一季財報將會顯示最大贏家不是記憶體製造商的南亞科(2408-TW)、旺宏(2337-TW)、華邦電(2344-TW)，因為記憶體漲價，但生產成本也提高，未必毛利率跟著上升，旺宏去年第四季毛利率32.36％，較第三季的35.9％，已經減少了，但模組廠只要抓住漲價機會，在低價大舉囤貨，就會有可觀的庫存利益。

研判威剛第一季EPS將超過2元水準，全年上看8至10元，本益比個位數，難怪面板雙虎今年股價雖已狂飆100％，但週三仍是漲不停，因為4月下旬面板報價又漲，友達、群創今年EPS篤定超過3元，以目前不到30元價位計算的本益比僅個位數，同樣漲幅很大，但中小IC設計的本益比60倍，若未來通膨使成長力道減弱，持有這種成長股恐受傷，於是將資金轉向價值股的面板族群。

萬寶投顧蔡明彰強調，可口可樂、金百利、寶僑的產品漲價，帶動民眾生活周遭的更多傳產原物料股價大漲，週三台股傳產原物料不再侷限航運、鋼鐵、塑化等原先的強勢族群，水泥、玻陶、造紙、橡膠到擁有土地的資產股都遍地開花，這是個重大的訊號，表示傳產原物料是貨真價實的主流，並且擔心通膨怪獸的避險及投機資金，未來將源源不斷湧入。

近來最強莫過於散裝輪四維航(5608-TW)，4月來狂漲85％，台航(2617-TW)漲52％，裕民(2606-TW)漲49％，新興(2605-TW)漲43％，因為原本今年來中國、美國基礎建設搶運鐵礦石，海峽型散裝輪運價漲最大，但近來搶運穀物、木材，對巴拿馬散裝輪運價拉抬較大，因此四維航、台航較受惠，裕民現貨比重高，較能反映散裝輪運價大漲，而新興擁有3艘30萬噸的油輪，今年油價看漲，未來獲利成長大。

貨櫃三雄的長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)也是漲不停，同樣是通膨避險的價值股，儘管市場估計今年EPS不同版本，以長榮為例，以10至20元都有，但不管怎麼樣計算，本益比都是個位數，通膨的避險情緒一但發生，無人能擋。

就以週三亮燈漲停的橡膠股申豐(6582-TW)為例，價位為傳產原物料最高價336.5元，具有參考作用，今年第一季EPS 9.83元，已經達成去年全年16.85元的58％。由於全球醫療手套一直到2022年都存在供需缺口，今年雖新冠疫情逐漸控制，但醫療人員的習慣不會改變，今年醫療手套的需求估計在成長15至20％。

此外，全球最大手套生產商馬來西亞的Top Glove，因勞動人權問題遭美國制裁不得進口，偏偏美國是全球最大的醫療手套市場，國內乳膠SBR雙雄申豐及南帝(2108-TW)，都不是Top Glove的原料供應商，將迎來龐大的轉單商機。

估申豐今年EPS上看30至40元，本益比個位數，對比IC設計今年EPS有相同實力，唯有聯發科(2454-TW)、聯詠(3034-TW)而已，但價位近1,000元及600元，即便市場無法給予傳產相同評價，但也不至於差距如此懸殊。馬來西亞的矽膠手套已經大漲12倍，帶動乳膠SBR雙雄今年EPS爆發力，估南帝一季EPS 5至6元，估全年16至20元，本益比也是個位數。

萬寶投顧蔡明彰強調，對電子與傳產股價大小眼看待由來已久，很難一下子改變，但今年台股給了大家上了一課，許多傳產是數十年營運最好的一年，以中鋼(2002-TW)為例，第一季稅前大賺130億元，為史上單季最佳，根據目前5月盤價調漲8％來看，第二季稅前盈餘估計150億元起跳，上半年就有機會挑戰稅前盈餘300億元，上半年稅前EPS力拼1.9元，而全年稅後EPS估計3元以上，這種數十年難得一見的大利多，股價不可能就此結束。

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