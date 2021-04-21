外資錢進櫃買 中小型股受青睞？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，大盤連續三日攻盤中、收盤歷史高，鋼鐵人和航海王舉旗吶喊，投資人前仆後繼地湧上，鋼鐵、航運成交比重拉高至8.79％、12.74％，跌破市場眼鏡，電子股除了光電族群友達(2409-TW)、群創(3481-TW)及少部分半導體、DRAM個股還有發揮，大部分都只能靠邊站，電子成交比重嚴重下滑至48.12％。

誠如我們之前文章所提到的，受惠於景氣復甦的消費需求，以及原物料普遍上漲題材，傳產族群業績都在往上噴發。以萬海(2615-TW)來說，最近因為長賜號衍生效應，讓美西40尺櫃(FEU)運價瞬間飆漲12.7％，達4,432美元。萬海美西線原本都是租用同業的艙位營運，去年嗅到運價漲勢，快手搶租7艘船舶自營美西線，今年3月中再將美西線運力擴充近倍，大幅挹注業績獲利逐日走高。

萬海3月營收128.59億元，月增4.85％，年增100.68％，前3月累計營收386.67億元，年增114.73％，第一季EPS將超過6元，且第二季還會比第一季好，「一季賺贏一年」。且萬海後續還有10艘新船、5艘現成船會陸續交船，估計萬海今年EPS至少15～20元，股價非常有機會挑戰歷史新高。

非電金指數週一(4/19)大漲472.26點，創歷史高，漲幅2.98％，成交量1,878億元，買盤人氣熱絡，不過畢竟漲多，再次提醒大家慎勿瘋狂追高。此外，就族群獲利來說，電子股應該要占整體成交比重6成才比較合理，目前短線上類股比重失衡是一個值得留意的訊號，加上週三碰到台指期結算，因此也要提防外資壓低結算的壓力。

但就中長線而言，目前整體大環境持續回溫，大陸第一季GDP成長18.3％，創1992年以來最高紀錄，美國8.3％、台灣第一季估值5.99％，第二季上看7.09％，全球經濟走多頭，非常有利股市健康發展。而週三(4/21)蘋果春季新品就要現身，市場聚焦在iPad系列、AirPods 3、Apple TV等新產品，相關供應鏈包括鴻海集團概念股、仁寶(2324-TW)、台積電(2330-TW)、英業達(2356-TW)都有機會隨蘋果新品走出行情。

4/6分享的裕民(2606-TW)股價再飆漲停板，從41.2元漲到57.6元，上漲16.4元，漲幅近40％；3/15推薦的亞聚(1308-TW)股價也從23.35元漲至34.65元，大漲11.3元，漲幅約50％；另外，2月底開始不斷向大家推薦的中光電(5371-TW)股價，剛創15年來波段新高63元，漲幅40％。

萬寶投顧陳子榕指出，台股步步攻高，呈現驚驚漲格局，中小型股預料仍將是盤面焦點，希望大家千萬不要錯過這一波「萬家烤肉萬家香」的行情，都能跟隨我的腳步找到優質好股票，獲利滿滿。

宏捷科(8086-TW)3月營收3.71億元，月增10.88％，年增36.29％；美系、陸系客戶PA本季開始陸續量產，訂單量超出產能3倍，目前產能滿載，月產能1.2萬片，估年底前月產能持續增至2～2.3萬片；1月調漲代工價格效應將在第二季顯現，法人估第二季開始單月營收將屢創新高，下半年更有高雙位數成長；為中國大陸半導體在地化受益者，大陸訂單和比重將持續攀升，外資維持買進評等，目標價194元。

茂達(6138-TW)去年全年營收53.9億元，EPS 6.43元，年成長31.22％，擬配發5.2元現金股利；3月營收5.1億元，月增13.07％，年增38.29％；去年下半年已敲定今年所有產能，且晶圓代工夥伴下半年供貨更多，加上封測廠擴廠即將到位，因此下半年風扇馬達驅動IC及電源管理IC等產品，出貨動能更加強勁，可望推升營運大幅向上。

南帝(2108-TW)為乳膠大廠，受惠產能供不應求，去年以來業績加速飆升，3月營收24.41億元，月增20.76％，年增152.97％；今年前三個月持續繳出倍增營收佳績，累計前3月營收69.54億元，年增162.62％；2月自結獲利，EPS達1.65元，較去年同期成長650％；受惠原物料需求、價格持續爆發，今年展望樂觀；因股價持續飆漲創史高，ETF元大台灣高息低波(00713-TW)持股名單已將南帝推升至第三大，權重抵7.98％，直追第二大持股台灣大(3045-TW)的8.11％；去年全年EPS 7.21元，目前本益比不到20倍，估今年EPS挑戰11元，本益比有拉高的空間。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險