每天漲停數十家 績效跟不上的該如何超車？

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭指出，第一季台股大漲1700點，進入第二季行情仍欲罷不能，大盤又攀升近900點，持續創下歷史新高，但個股主流有所改變。電子類股指數4月以來只漲2.5 %，鋼鐵及運輸類股指數則分別大漲54%、28%，個股績效的差距更大，4月以來至19日，世芯-KY(3661-TW)與金麗科(3228-TW)跌幅分別高達46%及49%。同期間鋼鐵股中鴻(2014-TW)飆漲67%、航運股萬海(2615-TW)勁揚漲44%，做對做錯真的差很多。

當然電子股也有表現優秀的，例如我長期追蹤看好的群創(3481-TW)及晶豪科(3006-TW)，4月以來分別大漲約二成與四成。但不少電子股4月以來走勢確實相對落後，原因除了股價漲多、本益比拉高，籌碼太亂也需要時間整理換手。

傳產、金融去年以來漲幅落後電子，本益比也因為市場長期忽略而低估。例如3月在專欄中分析的萬海、中鴻及華夏(1305-TY)當時股價分別僅45元、18元及29元。看好的理由就是今年獲利將會大幅成長，但市場估值太低，讓投資人有賺取超額利潤的空間。後來萬海股價衝上81元、中鴻漲到34元，華夏攀抵43元，漲幅從六成到接近一倍不等。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，傳產這波大漲跌破許多人的眼鏡，即便股價已經漲上來，但我認為行情還沒有結束原因有兩個。第一，本益比還是相對偏低；第二，籌碼相對安定。

例如，萬海第一季營收386億，年增115%，合理推估第一季財報將創新高，單季EPS上看5元。第一季淡季運價修正只有跌了10%，第二季迅速回升，隨著季節性轉強，運價很可能再創新高，今年EPS上看15~20元，目前本益比還是個位數。

再者，中鴻2月稅後EPS 0.45元，3月營收又較2月增加一成，合理推估3月EPS不輸2月，若再加計元月的獲利，第一季EPS可望拚1元。中鋼(2002-TW)第一季稅前EPS僅0.84元，股價就漲到39元，比中鴻高出5元，我認為中鴻的股價還是委屈了。

金融股部分，中壽(2823-TW)第一季單季EPS高達2.08元，股價竟然只有20幾元；宏遠證(6015-TW)第一季EPS也有0.93元，股價不到20元，這樣的獲利若換成電子股股，股價肯定不會只有這樣。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，傳產、金融股被市場低估，法人對於傳產總持股水位不到5%，內資與一般投資人大多持有電子股，少有傳產跟金融股，就算最近追買，也因為成本高，稍一震盪馬上就賣出股票，所以形成軋空手的情況。

最近傳產、金融一拉回馬上就再漲起來，很明顯軋到空手了。不管是法人或一般投資人，為了追求第二季的績效，未來將被迫追傳產、金融股，這也就是我認為傳產、金融行情還沒有結束的原因。

不過類股會輪動，例如散裝輪就有後來居上的機會，因為美國與中國大推基建，兩強搶料造成鐵礦砂價格觸及70年新高，專載鐵礦砂的海岬型租金，最近一週漲幅接近兩成，近一個月也大漲超過六成。

主力船為海岬型的中航(2612-TW)去年EPS居散裝輪同業之冠，今年獲利值得期待；海岬型及油輪的新興(2605-TW)、海岬型與巴拿馬型的裕民(2606-TW)後市也可留意。

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