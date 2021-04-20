原物料續漲 還有哪些漲價題材股？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美股上週強勢，尤其道瓊、標普兩大指數雙創收盤新高，週線連四紅。台股和美股這一波上漲，消費、原物料族群特別有感，數據上也呈現相同結果，台股在資金行情下，再創波段新高。

根據金融數據供應商路孚特(Refinitiv)的資料，目前已經發布財報的美國企業中，有84％以上的企業獲利優於預期；且至目前為止，標普500企業第一季獲利較去年同季成長30.2％，市場預估標指企業今年第一季的獲利，將可望締造去年第三季以來最佳季度表現。尤其美國最新初領失業救濟金人數大幅減少16.8萬人，整體經濟復甦力道逐漸顯現，消費動能將越來越強勁。

台股上週傳產族群的鋼鐵、塑化、橡膠、航運、玻璃、造紙氣勢活絡，營收獲利大幅超前，以鋼鐵股龍頭中鋼(2002-TW)而言，第一季獲利預估逾100億元，單季EPS 0.5元，是10年來最好的第一季財報，股價已經要挑戰10年前波段高點了；又如棉紗大廠南紡(1440-TW)，價位也創24年新高，本業越南廠現在每個月獲利逾1億元，持股21％的南帝(2108-TW)估今年狂賺100億元，對南紡EPS貢獻約1.2元，南紡全年EPS挑戰2元，加上南紡擁有台南土地資產市值至少500億元，以目前股票市值400億元來看，股價仍低估。

近期油價再度攀升，德州冰風暴之後，現又面臨極度炎熱乾燥氣候，另一波電力危機隨時可能發生，而位在德州的5座生產環氧丙烷的化學廠則至今還無法運作，導致車用座椅等所需泡棉大受影響，也讓美國汽車生產業為零件缺貨大傷腦筋。此外，長賜號擱淺效應及北美碼頭工人罷工，也導致歐美航線海運運價走高，遠東到美西運價每40呎櫃(FEU)達4,432美元，漲幅12.7％；遠東到美東每40呎櫃為5,452美元，漲幅2.2％，全寫下新高。油價、運費和需求將持續推升原物料族群走勢，相關族群後續仍是焦點。

除了傳產金融，電子股方面，世芯-KY(3661-KY)苦吞5根跌停板之後終於打開。另外，上週最後一個交易日外資買超前10檔中，也有一半是電子股，美國方面，那斯達克指數連日走高，加上拜登總統500億美元擴大投資半導體計劃，因此，接下來在台股上攻過程中，相關半導體IC電子族群都有機會表態。

萬寶投顧陳子榕指出，近日受加密貨幣平台Coinbase上市、比特幣衝破61,000美元激勵，板卡族股價最近也強勢，3/16為大家推薦的技嘉(2376-TW)，股價已經從92.1元順利突破百元關卡，衝上118.5元，大漲26.4元，漲幅約30％；3/15推薦的亞聚(1308-TW)股價也從23.35元漲至34.55元，漲幅47％；4/6分享的裕民(2606-TW)股價從41.2元漲到52.4元，上漲11.2元，漲幅27％。

其他還有非常多分享的股票也都飆漲，在台股高檔震盪中，我將持續為大家仔細挑選有潛力的股票，幫助大家在資金輪動中，依然可以清楚掌握節奏順利投資。

矽創(8016-TW)因驅動IC需求旺盛，第一季報價已全面上漲，市場傳出第二季再上調雙位數，累計上半年漲幅至少兩成以上；3月營收15.55億元，月增45.4％，創單季新高，第一季營收40.43億元，年增28.8％，創單季歷史次高，因客戶訂單強勁，第二季營收可望再挑戰新高水準，並一路走高至第三季；去年部分產品已轉廠12吋代工廠，預計下半年陸續開出，加上優化產品成本結構，下半年傳統旺季的營運動能更強。

旺矽(6223-TW)因輝達近日推出首顆Arm架構伺服器CPU，將搶食英特爾市占，旺矽供應封測測試介面；去年受惠聯發科(2454-TW)5G晶片暢旺，VPC(垂直式探針卡) 需求大增，CPC產品也隨驅動晶片拉貨力道增強，去年營運創3高，EPS 8.41元創新高，擬配息4.5元；全球半導體市況火熱，旺矽探針卡出貨續旺，看好今年營運續締新猷。

泰豐(2102-TW)近日再爆發南港(2101-TW)介入爭奪經營權之爭，互提解任對方提名董事，南港持續增持泰豐股票，目前持股比例已達19.79％；隨疫情解封，大陸車市快速復甦，加上原物料、運輸及石化價格齊揚，輪胎業者已啟動新一波漲價計畫，漲幅約3～5％；泰豐去年全年營收57.05億元，毛利率22.82％，成長幅度51.13％，EPS虧轉盈0.24元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險