活用利率上揚帶來的投資機會

作者: Rob Sharps (普徠仕集團 投資長)

重點摘要

■ 普徠仕的投資專家對近期美國公債殖利率上升有不同的看法，但我們預計2021年下半年將出現非典型的經濟反彈。

■ 我們非常重視與抗通膨證券、美國公債殖利率曲線、配息股票、新興市場和聯準會有關的觀點。

■ 我們相信在這種不尋常的環境中，我們對利率上升之影響的多元化觀點，可以使我們的專業經理人獲得優勢。

就像2020年新冠疫情爆發時全球經濟突然停滯是前所未有一樣，我們預計 2021年的經濟復甦可能也是獨一無二的。發達國家的中央銀行似乎決心維持極端寬鬆的貨幣政策，並且許多國家的財政刺激措施(如美國的1.9兆美元支出計劃那樣)，應使經濟反彈比以往的復甦更為強勁。如今美國消費者的儲蓄率已達到歷史高點，隨著疫苗接種加速支持經濟的重新開放，被壓抑的需求也將有助於推動經濟的成長。

但這對金融市場意味著什麼？美國公債殖利率在2021年初顯著上揚，10年期美債殖利率從2020年12月底的0.93%，攀升至2021年3月中旬的1.70%左右。節節高升的殖利率將加速市場行情，從高估值的科技股向價值股輪換。

一些普徠仕的經理人將利率上升，視為長期通膨預期顯著提升的指標，而其他人則認為這只是對全球經濟復甦成長預期的健康反映。這樣多元化的觀點，可以幫助投資組合經理獲得不同角度的觀點，從而評估那些可能發生的、與自己觀點相左的情況。

通膨成長可能高於預期

經濟學家普遍預估，與消費價格普遍下降的去年同期相比，通膨數據將從今年第二季開始出現較大幅的上揚。但是，從長期來看，大多數經濟學家認為通膨會穩定在較低的水位。

美國抗通膨債&美國短期通膨債策略的經理人Michael Sewell認為，潛在的通 貨膨脹甚至可能超過2021年普遍的經濟成長預期；這可能會導致消費者調整 他們對未來通貨膨脹的預期，從而導致較高的結構性長期通膨水平。

Michael認為，在實質通膨超出市場預期的環境下，美國抗通膨證券(TIPS)可能會有出色的表現。就投資人的廣泛資產配置而言，他認為TIPS是對付利率風險的有效避險工具，因為在經濟成長和通膨憂慮為利率帶來更大壓力的情況下，TIPS有機會勝過不具備抗通膨能力的一般公債。此外，他認為，如果通貨膨脹超出預期並開始對企業獲利構成壓力，那麼抗通膨債券也有可能作為對沖風險資產下跌的避險工具。

能受惠於通膨的投資組合

我們多重資產部門的資本市場策略師Tim Murray同樣認為，消費者在走出疫 情時，手握前所未有的超額儲蓄，這可能導致消費激增，進而導致物價的上漲。他也預計，長期通膨將超過我們在過去十年裡看到的異常低水平。

Tim認為，投資人可能該考慮在自己的投資組合中，配置一些可以從較高的通 膨中受惠的資產類別，例如TIPS、價值股、小型股和新興市場股票。他還認 為，包括天然資源和房地產類股在內的“實體資產”，具有在高通膨時期保值或增值的潛力，使其成為在通膨環境中有效的避險工具。

殖利率曲線可能進一步趨於陡峭

儘管今年以來長天期公債殖利率有所上漲，但到期日較短的公債殖利率卻保持相對穩定。其結果是，衡量短期和長期收益之差的美國公債殖利率曲線，已經逐漸趨於陡峭。

美國超短期債策略的經理人Alex Obaza指出，自金融海嘯以來，殖利率曲線趨於陡峭的影響已經發生了變化。在金融海嘯以前，殖利率曲線趨於陡峭的情況一般發生在聯準會降息，且短期值利率下降到聯邦基準利率水準時。但是在金融海嘯期間，聯準會將利率降至了接近於零的水平。市場對經濟成長和通貨膨脹的預期，導致了較長天期債券的值利率波動，而目前接近於零的基準利率，則使短天期美國公債的殖利率幾乎保持不動。

Alex還分析了後金融海嘯時代中殖利率曲線趨於陡峭的時期，並將這些變動的規模與當前趨勢進行了比較。儘管殖利率曲線的某些部分已經超過了金融海嘯後的平均水平(截至3月中旬)，但Alex和美國核心債策略的經理人Steve Bartolini認為，進一步趨於陡峭的空間仍然存在。他們指出，當今的經濟環境比金融海嘯之後、以及後金融海嘯時代中任何一次殖利率曲線趨陡時都要強，各種衡量就業、製造業和通膨預期的指標，都在以更快的速度成長。

更高的殖利率反映出正面的經濟環境

到目前為止，聯準會一直樂於對公債殖利率的上升袖手旁觀。決策者們沒有選擇通過改變聯準會量化寬鬆購買計畫，來關注長天期債券，從而對長債殖利率施加下行壓力。普徠仕的首席國際經濟學家Nikolaj Schmidt認為，聯準會的立場之所以堅定，是因為他們認為殖利率曲線不斷趨於陡峭，只是反映了經濟重新開放，和積極的擴張性財政刺激措施對經濟環境的支撐。

Nikolaj還認為，聯準會不採取行動可能有一個更微妙的原因：聯準會決策者擔 心，如果採取行動防止長債利率反映經濟成長前景的改善，他們可能會造成債券市場的泡沫(債券價格和殖利率成反比)。而這可能會在中央銀行最終縮減寬鬆政策時，造成債券市場的無序拋售。

多元化的觀點

我相信，對於殖利率上升之影響的多種觀點，可以使我們的主動式管理策略，在這種不尋常的環境中具備優勢。現代全球經濟從未經歷過像2020年那樣的低迷，極端的財政和貨幣刺激措施，讓2021年下半年非典型的快速復甦成為可能。我認為，在這種不確定的環境下，隨著經濟持續的反彈，普徠仕內部的各種觀點，使我們能夠更好地把握市場上的各種狀況。