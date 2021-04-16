世芯終結跌停 台積拉尾 IC半導體有望再彈一波？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，經過兩日上下激烈震盪，驚魂未定中，大盤指數順利站上17,000點，週五(4/16)收在最高點17,158點，並以一根札實的紅K棒，讓投資人歡喜收場。其中，聯電(2303-TW)、鴻海(2317-TW)尾盤聯袂拉升貢獻指數不少，而外資週四也終於停止連四日賣超，反手轉買台股。

隨台積電(2330-TW)擴大今年資本支出，相關設備廠也要卯足全力衝產能，包括無塵室設備廠漢唐(2404-TW)、EUV光罩盒廠家登(3680-TW)、EUV設備模組帆宣(6196-TW)、晶圓檢測廠閎康(3587-TW)、濕製程設備廠弘塑(3131-TW)等資本支出廠，未來三年營運都將跟著旺旺旺。

以閎康來講，去年全年營收30.62億元，三率三升，EPS成長56.46％，今年股利還大方增加發送4.5元現金股利，2月營收月增26.83％，年增15.24％，股價剛創下歷史新高，未來仍可留意。

台積電法說之後，市場更加關注的就是下週的蘋果新品發表會，外界預料新品將包括新一代的iPad、AirPods、Apple TV及AirTags，而市場聚焦新款iPad Pro將導入Mini LED，供應鏈中，GIS-KY(6456-TW)、富采(3714-TW)、TPK-KY(3673-TW)、玉晶光(3406-TW)、致伸(4915-TW)、景碩(3189-TW)、百和(9938-TW)營運都可望跟著水漲船高。

再來，蘋果iPhone13 Pro渲染圖公開，外傳將採用影像感測器移動的光學防手震，這表示需要更大的鏡頭來容納感測元件，旗艦機並導入120Hz ProMotion技術，使用低溫多晶氧化物(LTPO)OLED面板，後鏡頭及電池容量都會加大。而今年下半年蘋果新機的鏡頭升級週期就會展開，除了因應AR／MR採用15個鏡頭及Face ID，讓塑膠鏡頭數量顯著提升之外，明年下半年四款新iPhone還將升級4800萬畫素，讓照相品質更接近相機，2023年蘋果還將採用潛望鏡長焦鏡頭與屏下Face ID。

在蘋果帶動下，預料其他手機廠也會被迫採用大面積CIS，並帶動高階鏡頭規格升級，ASP與出貨量也將顯著提升。鏡頭大廠大立光(3008-TW)最直接受惠，其他包括影像感測器(CIS)、CCM(攝像頭模組)廠營運也都將進補。

萬寶投顧陳子榕指出，4/14才剛推薦的百和(9938-TW)，股價當天衝上漲停坐收，現賺10％；3/22才分享的晶焱(6411-TW)股價也是從132元漲到最高179元，上漲47元，漲幅近40％。台股多頭火焰正旺，希望大家都能跟緊我的腳步，我將持續為大家介紹好的投資標的，讓大家可以跟著大盤上升開心收紅包。

大立光(3008-TW)成功切入iPhone 13 Pro系列超廣角鏡頭VCM(Voice Coil Motor，音圈馬達)，並整合自家6P鏡頭，成為今年最大成長動能，且VCM與鏡頭業務垂直整合成為新競爭優勢；TrendForce預估今年全球手機鏡頭出貨量達50.7億顆，年成長率11％，且蘋果新品鏡頭升級週期將啟動，大立光高階鏡頭價格與出貨量將顯著提升。

致伸(4915-TW)3月合併營收57.57億元，月增36.41％，累計營收171.59億元，年增26.88％；展望第二季，智慧門鎖新案、Webcam將挹注新動能，ADAS持續成長，預估今年新事業營收占比可望從個位數提升至10％；特斯拉估今年全球出貨量上看85萬輛，年增逾7成，致伸先進輔助駕駛系統(ADAS)等周邊零組件，備貨量大增3～4倍；近期接獲中國汽車訂單開始小量出貨；蘋果AR將加裝眼球追蹤功能，致伸為供應發射端模組獨家供應商。

創惟(6104-TW)獨家取得蘋果MacBook Pro SD卡插槽的控制晶片，第二季起量產出貨，預估今年整體MacBook出貨量將年增25％～30％，達2,000萬台，大幅挹注營收；成為蘋果、微軟、Google Chromebook全球三大作業系統兼具的供應商，高度提升競爭力；取得日本兩大遊戲機及微軟Surface系列訂單，今年營運可望雙位數成長，EPS有機會挑戰6～7元，本益比有拉高空間。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險