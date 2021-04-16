指數拚萬七 個股選誰？

【撰文／王榮旭】

對於低估且具成長性的股票，在人棄我取的時候勇敢切入，掌握長線最佳買點，在操作上的績效更是如魚得水，貨櫃輪因缺船、缺櫃、塞港迎來最佳轉機，去年下半年開始起漲，當時航運股長榮、陽明、萬海從銅板價格開始漲，一月初最高分別漲到46元、32元、57.7元，短短半年時間漲了2～3倍，漲多之後出現大幅度回檔，貨櫃輪2月跌到季線位置，反是難得買點，今年貨櫃輪整體供需仍吃緊，貨櫃三雄第一季獲利皆有機會達到5～6元水準，全年獲利上看一個股本，整體本益比仍偏低，後勢看好不變。

拜登推基建，原物料報價全面看漲

原物料全面起漲，鋼鐵、塑化、航運、散航、玻璃族群出現良性輪漲，1427期我推薦中鴻(2014)，當時股價18元不到，第一季鋼品熱軋每噸調漲4500元，三月營收39.4億，2月營收35.7億，4/7公布2月自結，單月獲利0.45元，3月營收月增10.53%，3月獲利合理推估拚0.5元，第一季獲利就有可能超過1元。第二季鋼鐵漲價趨勢不變的話，全年獲利狀況就不只我先前估計水準，從EPS 1.7～2元調高到2.8～3.5元，4月份漲幅高達48%，以本益比來看仍相當低估。中鋼(2002)過往股價都高出中鴻不少，今年獲利也不差，在拜登基建刺激下，受惠鋼鐵漲價獲利也從1.5元上調到2元，但中鴻獲利成長幅度更大，我認為以後股價超越中鋼指日可待；塑化看好華夏(1305)與國喬(1312)，華夏公布三月營收18.23億創歷史新高，Q1合併營收49.7億，相較於2020年Q4營收45.9億，季增8%，去年Q4單季獲利1.84元，今年第一季營收優於上季，加上第一季PVC報價續創歷史新高，今年Q1獲利將很可觀。第一季PVC與SM報價皆走高，國喬3月營收18.35億，Q1合併營收52.3億，Q4營收51億，去年Q4單季獲利2.18元，今年第一季營收優於第四季，獲利保守估持平，全年獲利估5元，股價30元不到，未來有機會比價華夏。