美制裁中七企 台廠IC設計投資價值再現？

【撰文／陳子榕】

台股指數繼上週衝鋒陷陣，盤中上敲17,000點並爆出上市櫃成交歷史紀錄5,694.99億元之後，週一(4/12)是三月營收公布最後期限，資金在金融、傳產到處點火，營收前景大爆發的個股紛紛亮燈漲停，總計上市櫃漲停家數高達96家。

台灣三月出口值達358.9億美元，換算台幣首度破兆，第一季出口979.4億美元，年增24.6%，也創單季最高。不只台灣，疫苗施打後，全球經濟強勁復甦帶動市場消費需求，不管國內外都有滿滿的貨物需要包裝運送，紙箱市況極度熱絡，各紙箱廠不但產能全數滿載，還必須加班趕工，整體需求延續至下半年；加上疫情影響各國廢紙回收困難，兼以貨櫃缺櫃嚴重，使得國際廢紙價格居高不下，美國廢紙在4月初每噸已經漲到260美元，去年同期還不到100美元呢！而歐洲和日本的廢紙漲幅也增加至少一倍。

週一造紙族群剽悍狂飆，幾乎全數亮燈漲停。像是士紙(1903)3月營收0.9億元，月增294.25%，年增577.76%，前3月累計營收年增235.66%。除了造紙，包括鋼鐵、航運、紡織、塑化也因為景氣逐漸上揚，股價紅通通。

另外金融族群成績也相當亮麗，開發金(2883)今年第一季獲利就突破百億，與去年同期相較不但虧轉盈，且已達去年全年獲利的78%；永豐金(2890)3月營收41.91億元，月增31.44%，年增119.28%，旗下永豐金證券更不得了，因為股市交投熱絡，今年前3月累計獲利，較去年同期大幅成長882％。金融業的漂亮成績單帶動金融指數收在1408.37點，漲幅1.64%，創20年新高。