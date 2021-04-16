三月營收大體檢 選誰？

【撰文／王榮旭】

台股加權指數續創新高，雖然仍無法有效站穩萬七大關，但是指數能創高就是維持多頭走勢，資金仍在傳產與電子輪動，聯發科領先台積電挑戰前高，碰到千元關卡短線難免遇到壓力，三月營收401億創歷史新高，接下來進入旺季，後勢仍看好。高價IC設計則因世芯-KY(3661)大客戶飛騰遭美國列入實體清單，股價連續三天跌停鎖死，也影響其餘IC設計族群的信心，尤其高價IP的力旺、愛普、晶心科、金麗科皆領先回檔，但我認為IC設計仍維持多頭走勢，只是短線漲多的拉回，像是我們先前看好的晶豪科(3006)仍維持強勢走勢，三月營收19.1億再創歷史新高，以1月營收創下歷史新高16.3億來比，先前1、2月公佈自結，前2月已賺1.08元，3月營收成長更勝1月，估計單月有機會挑戰1元水準，今年第一季2元，晶豪科7成採合約價，第一季利基型記憶體報價上漲，第二季往上調漲的空間大，估計會有2次漲價的機會，第一季營收創歷史新高，單季繳出2元水準，第二季開始單月EPS都有挑戰1元的實力，第三季進入旺季，全年獲利上看一個股本以上，換算本益比只有13倍，近期投信連續大買，後市仍看好。

面板大牛狂飆，帶領台股衝萬七

雙D股過去我首推面板股群創(3481)，當時群創股價從去年12月9元漲到15.95元，漲幅高達77%，1月份漲多回檔整理，當時跌到季線附近12.45元，我在周刊提醒投資人這是一個長線投資的買點，4/12股價漲到27.05元創下2012年以來新高，漲幅超過一倍。今年三月營收突破300億大關，Q1合併營收838億，季增7.4%，去年第四季合併營收780億，2020年Q4單季1.05元，群創全年轉虧為盈，今年Q1營收優於去年Q4水準，更何況面板第一季上漲10~15%，毛利率從Q4 20.43%上調到單季30%水準，今年Q1單季有可能1元以上，全年獲利估4~5元，短線股價拉回，充其量只是漲多整理。