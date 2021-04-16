弱勢美元下的自行車族群

【撰文／黃清照】

台股創下萬七新高點，指數同時創下天價、也創下天量4630億，4/13指數收破五日線出現帶量上影線，雖說多頭仍有空間，但短線不排除回補4月6日缺口，這時候選股就極其重要，因為個股先行指標的OTC指數已經率先回測10日線了，短線過熱的股票都將回檔修正，而真正有業績、有獲利、有成長的公司，如果股價基期低，將會是第二季的黑馬股，我認為自行車產業將會是Q2甚至下半年最有表現的族群之一。

為了漂亮的經濟數據，川普灑幣完換拜登灑，弱勢美元已是可預見的趨勢，去年台幣持續走升，第一季季底出現短暫的回貶，外銷出口業可望喘口氣，去年第四季匯兌損益，將可望在今年第一季得到回沖利益，工具機族群將是最明顯受惠的族群之一，早在一個月前，我推薦自行車零組件廠利奇(1517)，公司去年獲利暴增12倍，並配發0.35元股息。當時我推薦時股價不過十來塊，現在股價29元，最高漲到32.45元，股價連續漲停的情況下，股價被證交所列為警示股，並要求其公布單月獲利狀況，利奇公布2月營收2.49億元，單月自結0.24元。利奇3月4.05億元，年增113.6%、月增63%，表現更好，股價拉回5日線，持續觀察。

利奇大漲後也帶動電動自行車零組件股票大漲，行情延燒到LED元件及封裝廠的立碁(8111)，公司日前在法說會上表示，公司轉型應用於電競及電動車等成長領域，未來打入特斯拉供應鏈是沒有問題的；立碁第一季營收年增47%，全年以成長三成為目標，股價也出現一波不小的漲幅。