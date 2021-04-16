三月營收來「電」！　

【撰文／莊正賢】

台股摸到「萬七」爆出了天量，以技術面的角度來看，高檔爆巨量確實可能高點出現了，但自從疫情開始到現在，台股漲到萬三、萬四、萬五、萬六，市場都有空方大喊高點來了，但一路漲到萬七，在美國今年確定不會升息下，市場資金持續寬鬆，投信投顧公會理事長張錫也說的，台股會挑戰萬九，因為台積電還太便宜了，4/15的法說會攸關台股的多空，短線上加權指數、OTC都跌破了5日線，自然會有賣壓，但有基本面的好公司，這波拉回要逢低介入。

在全球「缺貨」、「漲價」的效應下，上市櫃公司3月營收出爐，單月營收達3.363兆，月增26.27％及年增24.98％，不但創今年來單月新高，也是史上最強3月，其中，營收創新高家數創2014年12月以來新高，根據萬寶統計，電子創新高達90家，從中尋寶挖金塊。

IC設計最整齊 但要精挑細選

IC設計是今年以來台股的中流砥柱，三月營收創新高的包括偉詮電、聯發科、晶豪科、聯陽、聯詠、亞信、原相、敦泰、通嘉、世芯-KY、新唐、天鈺、杰力、矽力-KY、紘康、九齊、鈺太、矽創，但是短線的轉捩點在美國對中國七家超級電腦公司制裁，其中天津飛騰正式世芯-KY的最大客戶，即使世芯-KY發重訊說明並無大礙，但融資斷頭以及投信過去認養太多，出現贖回潮，世芯-KY出現三天無量崩跌，4/13世芯-KY開法說會證實來自天津騰飛的訂單佔營收25%，釋出不錯的正面訊息，但短線要消化籌碼，要等跌停打開後，市場對於IC設計股的氣氛就會趨於好轉。目前來看漲多的面板驅動IC如聯詠(3034)、天鈺(4961)、敦泰(3545)、矽創(8016)短線要再往上攻的機會不大，但是有急跌月線附近會是好買點，不宜積極追價。