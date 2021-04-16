低本益比傳產輪流噴 這檔沒漲到合理嗎

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭指出，台股經過兩天上沖下洗，大盤今(15)日收盤17077點再創歷史新高，成功站上萬七大關，推升台股的功臣不只有電子股，金融傳產遇上了近30年來最好的景氣，漲起來威力一點也不輸電子。

金融傳產股價長期被市場低估，具有低基期的優勢，隨著全球經濟解封，業績早在去年第4季就已經嶄露頭角，可惜被很多人忽略。今年2月以來我在專欄中陸續看好的航運、塑化及鋼鐵，到現在還有不少本益比仍遭到低估。

例如貨櫃輪，去年第四季長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)與萬海(2615-TW)單季EPS分別達到2.29元、3.8元及3.5元；今年第一季貨櫃輪每TEU平均運價又漲近兩成，今年貨櫃輪三雄第一季營收皆季增逾三成，單季EPS可望跳升至到5~6元之譜，4月運價沒有下修的跡象，全年獲利將呈現空前大爆發。

1~2月貨櫃輪拉回到季線，當時我在專欄中獨排眾議認為是人棄我取的機會，後來陽明從20元再漲翻倍至47元；萬海相對落後也出現該有的補漲，從45元飆升到67元，直到現在股價依舊強勢。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，貨櫃輪是傳產中獲利最好的族群，也是今年傳產領頭羊，只要貨櫃輪向上，傳產業績好、本益比低的股票都會被帶上來。例如2月時，我分析看好的華夏(1305-TW)受惠PVC在去年第四季衝上每噸1100~1200美元，利差擴大讓單季EPS繳出1.8元的好成績，到今年第一季PVC

再創新高到每噸1400美元，估計利差優於去年第四季，第一季EPS不會比去年第四季差太多。

第二季到目前為止，PVC利差又優於第一季，若這種趨勢不變，華夏上半年EPS可望挑戰3元以上、全年EPS賺5~6元不是不可能。所以就算股價已從當時我推薦的27~28元，大漲近四成到40元以上，行情仍欲罷不能。

另一方面，塑化股台聚(1305-TW)與國喬(1312-TW)也有後來居上的機會。台聚

持有華夏、台達化及亞聚的股權，是五大泛用樹脂漲價的受惠者，今年EPS估上看3.5元，本益比不到10倍，最近補漲起來威力也不小。

國喬的主力產品的SM第一季報價季漲兩成，國喬去年第四季EPS高達2.1元，今年第一季財報也相當值得期待。下半年轉投資的漳州奇美ABS廠將在7月投產，國喬轉投資收入，今年EPS與華夏有得拚，股價卻比華價低10元，後市也相當值得留意。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，鋼鐵股的中鴻(2014-TW)，我在專欄中推介之後，股價也從17~18元漲到逼近30元。不過我認為後面還有行情，因為去年第4季單季EPS 0.5元已驚令市場驚豔，今年業績更好，2月單月EPS達到0.45元，3月營收又比2月增一成，合理推估第一季EPS可望拚到1元，第二季鋼價續漲，全年EPS上看逾3元，比中鋼今年EPS估計2元還要更高，股價沒理由比中鋼低。

後勢看好的還有運動鞋相關的股票，例如百和(9938-TW)與鈺齊-KY(9802)。百和在認列房地產獲利之下，加計本業估計單季EPS達1.94元創下新高，股價逼近100元，今年以來漲幅相對落後，而專攻戶外功能鞋代工的鈺齊也值得留意。

鈺齊的歐美區業績占總營收比重超過八成，是全球疫情解封下的受惠者，秋冬款訂單已經滿載，各廠區開始加班，第二季到第三季是出貨爆發期，今年新增7大客戶，效益後續將逐漸顯現。今年EPS上看9~10元，本益比約13倍，去年以來受疫情影響股價沒有什麼漲到，也該是時候表態了。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

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