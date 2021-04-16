蘋果新品及時雨 台系相關供應鏈方興未艾？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股上攻17,000點的過程震得大家頭暈目眩，週二(4/13)、週三(4/14)連著兩日，合計大盤上下高達481點的震盪換手，終場也接連爆出逾4,700億元的歷史天量。幸好台積電(2330-TW)週三在法說前拉尾盤，神救援大盤逆勢翻紅，指數並留在5日線附近，週四台積電股價續漲，最終收619元，順利收復所有均線，週四台積電帶領台股收上萬七，台股終場收17,076點，大漲210點，成交金額3,610億元。

全球晶片荒讓大家格外注意台積電的一舉一動，為了解決晶片問題，美國白宮特地找來全球主要的19家半導體企業召開半導體峰會，美國總統拜登會中宣示要擴大投資，重新打造美國成為全球晶片領導者，並說已獲得兩黨不少參眾議員的支持。英特爾執行長杰辛格則說，英特爾預計6～9個月內將產出汽車晶片。

目前，全球晶圓代工市占台灣第一名，占了全球64％，光是台積電就占了54.1％，而全球最先進的半導體製程90％也在台灣，日本媒體分析，如果美國打算急起直追，預估將花上3,500～4,200億美元才能打造自給自足的半導體供應鏈，這些成本若轉嫁到客戶身上，晶片價格恐怕得上漲35％～65％。

因此就短線或長線來看，台積電在技術成本上充分優勢，在未來5G、HPC、IoT、電動車等晶片需求續湧爆發下，台積電的訂單、獲利都將持續成長。

雖然大盤進入震盪整理，籌碼面上外資並沒有真正看空，加上台灣3月出口首度破兆元，景氣更亮了10年以來首次的紅燈，消費、投資、出口全速奔騰，基本面將成為台股上攻的最大助力。

而在台積電法說之後，緊接著4/21還有蘋果新品發表，市場預估至少有三款新品登場，以iPad Pro、AirTag追蹤器及AirPods Pro真無線降噪耳機最有可能。隨著這些題材出籠，市場資金將可能重新回到電子身上，蘋果及半導體相關供應鏈，例如矽智財IP廠力旺(3529-TW)、設備廠閎康(3587-TW)及以NOR Flash打入蘋果AirPods Max的記憶體廠華邦電(2344-TW)等都可多加留意拉回找切入點。

另外，像銅箔基板廠台燿(6274-TW)，3/23推薦後歷經指數震盪，股價仍節節攀升，從116元漲到127.5元，上漲11.5元，漲幅10％，銅箔基板今年市況吃緊各廠稼動率滿載，加上原料銅箔、玻纖布漲價，第二季原本就看好，現在又碰到聯茂(6213-TW)新埔廠火災停工，台燿後續是否有轉單效應可以關注。

萬寶投顧陳子榕指出，3/5和大家分享的新光鋼(2031-TW)，股價從38.65元漲到波段新高52.7元，漲幅36％，目前鋼價維持向上，新光鋼的低價鋼品庫存達6個月，未來景氣持續走揚，今年營收獲利拼雙成長。

時序進入4月中旬，第二季的籌碼優勢股，依然從籌碼追蹤領先分享給大家，好股票只有先在低檔卡位，才有大利潤。

精材(3374-TW)3月營收6.26億元創同期新高，第一季合併營收21.11億元，年增47.87％，創同期新高、歷史第三高；去年全年合併營收72.78億元，年增56.4％，EPS 6.37元，皆創歷史新高，擬配息2.5元，為5年來首次發放股利，且金額創歷年新高；估今、明兩年獲利將分別成長34％、14％；估汽車及安防應用將帶動WLCSP需求上升，營收年增趨勢維持穩健。

微星(2377-TW)3月營收177.25億元，月增33.72％，年增71.97％，創單月歷史新高；第一季營收480.04億元，年增68.42％，季增14.5％，創單季歷史新高；去年全年稅後純益79.59億元，年增42.4％，創歷史新高，每股純益9.42元，年成長42.51％，擬配發現金股利6.1元；電競筆電、主機板與顯示卡等三大主力產品銷售看旺，估今年營收、出貨量，都將兩位數成長。

百和(9938-TW)今年首季認列旗下百和興業-KY(8404-TW)房地產營收，百和累計今年第一季合併年增1.44％，第一季稅後盈餘年增8.5％，百和第一季EPS 1.94元，創單季新高；因應產業復甦訂單增加，越南廠、印尼廠自第二季起都有新產能開出，主要生產織帶、鞋帶類產品，估增約20％產值，估第二季營運可望優於去年同期，對百和、百和-KY今年營運樂觀；切入蘋果供應鏈，提供周邊配件及HomePod電源線。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險