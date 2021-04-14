美制裁中企 IC半導體利空下買點再現？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股指數繼上週衝鋒陷陣，盤中上攻17,000點，並爆出上市櫃成交歷史紀錄5,694.99億元之後，週一(4/12)是3月營收公布最後期限，資金在金融、傳產到處點火，營收前景大爆發的個股紛紛亮燈漲停，總計上市櫃漲停家數高達96家。

台灣3月出口值達358.9億美元，換算新台幣首度破兆元，第一季出口979.4億美元，年增24.6％，也創單季最高。不只台灣，疫苗施打後，全球經濟強勁復甦帶動市場消費需求，不管國內外都有滿滿的貨物需要包裝運送，紙箱市況極度熱絡，各紙箱廠不但產能全數滿載，還必須加班趕工，整體需求延續至下半年；加上疫情影響各國廢紙回收困難，兼以貨櫃缺櫃嚴重，使得國際廢紙價格居高不下，美國廢紙在4月初每噸已經漲到260美元，去年同期還不到100美元呢，而歐洲和日本的廢紙漲幅也增加至少一倍。

週一造紙族群剽悍狂飆，幾乎全數亮燈漲停。像是士紙(1903-TW)3月營收0.9億元，月增294.25％，年增577.76％，前3月累計營收年增235.66％。除了造紙，包括鋼鐵、航運、紡織、塑化也因為景氣逐漸上揚，股價紅通通。

另外，金融族群成績也相當亮麗，開發金(2883-TW)今年第一季獲利就突破百億元，與去年同期相較不但虧轉盈，且已達去年全年獲利的78％；永豐金(2890-TW)3月營收41.91億元，月增31.44％，年增119.28％，旗下永豐金證券更不得了，因為股市交投熱絡，今年前3月累計獲利較去年同期大幅成長882％。金融業的漂亮成績單帶動金融指數收在1,408.37點，漲幅1.64％，創20年新高。

指數17,000點附近，法人操作空單略增，但這點還不用太擔心，因為這一波攻高，主要是靠內資，尤其散戶、小資族的盤中零股交易更功不可沒，以去年來講，新加入股市的投資人數創新高達67萬人，且30歲以下年輕族群占了4成，這股股市新勢力成了台股資金「忠實」戶。

指數高檔的此刻，低基期加上業績大好的個股族群正好適合做為資金避風港，同時資金輪動也有益大盤上攻更堅固。接下來股東會旺季，融券強制回補效應會與日俱增，3月以來融資已大增309億元，融券大減39.46萬張，軋空力道再加上台積電本週法說預期樂觀，台股本週仍有機會持續挑戰新高點。

萬寶投顧陳子榕指出，4/1才為大家推薦正隆(1904-TW)，股價就從34.5元漲到44元，漲幅27％；另外，3/15推薦的亞聚(1308-TW)股價從23.35元漲到27.85元，漲幅20％；3/23分享的康普(4739-TW)近日更是連飆兩根漲停，股價從70.1元漲到93元，大漲22.9元，漲幅三成以上。這些個股都是具業績、前景，基期低的好股票，如果大家有仔細看我的文章，在當時就跟著我提前佈局，那麼現在就可以好好數紅包了。

鈺太(6679-TW)為微機電麥克風(MEMS Mic)大廠，公告3月合併營收2.13億元，第一季合併營收6.20億元，同步創下單月及單季營收歷史新高。由於英特爾雅典娜計畫帶動筆電大量導入MEMS麥克風，加上真無線藍牙耳機(TWS)、遊戲機、智慧音箱及電視、車用電子等對MEMS麥克風需求大增，看好鈺太今年營運逐季成長，全年4億顆出貨目標將順利達陣。

中光電(5371-TW)因無人機將正式進入商轉，預估今年出貨成長30％；針對智慧工廠與倉儲，發展全智能無人車方案，其中無人叉車第二季開始出貨，今年以台灣客戶為主，明年銷往中國大陸及東南亞，進入出貨成長期；受惠電視及NB需求旺，越南廠、中國吳江廠分別擴充產能逾一倍，今年整體出貨量將成長10％～20％；去年稅後純益15.6億元，年增35％，EPS 3.59元，擬配發4元現金股利，殖利率約6.84％。

南紡(1440-TW)3月營收21.76億元，月增51.57％，年增27.65％；受惠新疆棉抵制轉單效應及庫存利差，越南棉紗廠去年第四季單季轉盈，今年以來每個月超過逾億元的獲利貢獻，訂單能見度至6月，法人估今年第一季獲利將超過去年全年，今年EPS上看1.5元；南紡轉投資南帝(2108-TW)持股27％，南帝今年獲利營收大爆發，前三季累計營收年增162.62％，大幅貢獻獲利成長；「南紡科技園區」5月董事會決議後將正式開發；仁德廠區十幾萬坪擬開發「台元科技園區」，加上其他資產，估整體土地資產市值逾500億元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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