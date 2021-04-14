3月營收大體檢 電子VS傳產怎配置最完美？

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，美股維持高檔等待財報季開跑，台股上攻萬七卡關，大盤今(13)日創下新高之後爆出4600多億的天量收黑，技術上是整理的訊號。但是只要美股強勢，台股就沒有大跌的空間，尤其占台股權重三成的台積電(2330-TW)守穩在600元以上等待本週法說，估計有望上修第二季財測。

3月營收晶圓雙雄都改寫新高，股價表現聯電(2303-TW)更勝一籌，上週專欄分析過，聯電第一季營收季增近4%，遠勝於台積電的季增0.2%。去年第四季聯電單季EPS就達0.92元，今年第一季漲價效應帶動財報將優於預期。聯電第二季漲價動能強勁；第三季旺季業績更好；全年EPS上看3~4元，本益比回到十幾倍，難怪本週部分外資大幅調高目標價。

另一方面，面板雙虎3月營收皆突破300億，群創(3481-TW)股價漲到27元。比1、2月拉回季線的12~13元大漲近翻倍，當時我認為拉回二成的面板雙虎已經跌出長線投資價值，原因是第一季面板漲價趨勢沒變，今年EPS將大幅增加，本益比在股價拉回的時候，反而降得更低，是尋找買點的機會。

果真，群創後來大漲起來，其後公佈2月EPS為0.22元，要不是2月工作天數少，產能滿載之下支出更高的加班費，同時也認列匯損及ECB評價等業外損失，否則EPS會更高。但光是2月EPS就已超越去年全年的0.17元，這種獲利表現不能說不好。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，第一季面板價格季增兩成，群創營收季增7.4%，第一季EPS有挑戰1.2~1.4元的機會。群創上月法說中表示，面板將全年供不應求，若第一季淡季EPS能在1元以上，合理推估全年EPS將挑戰5元甚至更高，目前本益比還是個位數，短線急跌充其量是漲多拉回整理。

DRAM族群3月營收也亮眼，我最看好的是利基型DRAM，晶豪科(3006-TW)與華邦電(2344-TYW)都創下單月新高，2月底以來我多次在專欄中看好晶豪科擁有大量低價庫存，是利基型DRAM漲價的大贏家。

晶豪科元月EPS 0.48元、2月再升至0.6元；3月營收月增33%，合理推估3月EPS上拚1元。第二季之後即將啟動第二波合約價上調，晶豪科現貨與合約占比為3：7，換句話說，第二季營收及獲利將比第一季大幅成長，單季EPS上看到3~3.5元，下半年旺季更好，全年可望賺一個股本以上。這也就是晶豪科從我推介之後即使已漲六成還欲罷不能的原因。

傳產股部份，今年我最看好的是貨櫃輪及鋼鐵、塑化等原物料，最近股價也真的飆漲起來。貨櫃三雄公佈了第一季財報，比去年第四季大幅成長，而去年第四季EPS已經大賺，今年第一季獲利將會更高。

目前陽明(2609-TW)、長榮(2603-TW)與萬海(2615-TW)股價皆是盤堅創高的走勢，第二季業績續強的可能性很高，因為農曆年之後是季節性淡季，運價都下不來，所以4月之後運價可望再向上。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，以萬海為例，去年第四季EPS達到3.5元，第一季營收386億比去年第四季大增107億，估計第一季EPS有挑戰去年全年獲利的機會。今年2月拉回季線股價回到40幾元，是好的買進機會，如今股價又大漲逾5成，但貨櫃輪行情還沒有走完。

另外，包括鋼鐵股中鴻(2014-TW)與塑化股華夏(1305-TW)，3月營收皆如我預期大幅增加，第一季財報好、第二季產品續漲，後市看好。限於篇幅，還有更多的潛力股分析，將在LINE粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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