蔡明彰觀點：傳產取代電子成主流 上游原料爆炸成長

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，通膨絕對不是狼來了，美國3月PPI生產者物價指數年增4.2％，大幅超過上月的2.8％，創2011年來新高，主要是汽油價格大漲8.8％。另外，工業化學品、鋼產品也大幅上漲，中國3月PPI也年增4.4％，超越上月的1.7％，創2018年7月以來最大漲幅。汽油大漲11.9％、黑色金屬加工品更狂漲21.5％、化學品大漲11.4％，顯示中美擺脫疫情影響，民眾報復性消費展開，廠商全面庫存回補才形成PPI大幅上揚。

接下來，相關的通膨壓力正在加大，逐漸傳導到CPI消費者物價指數的大漲，PPI大漲有兩個原因，一是去年疫情最嚴重的低基期，二是國際大宗物資價格大漲，這是典型的輸入性通膨。

4月8日中國國務院召開重大會議，李克強總理下達關注大宗物資價格的指令，因為大宗物資的大漲，將會擠壓實體利潤及上中游漲價，但下游是否順利轉嫁成本，如果不易轉嫁，下游利潤壓縮。

中美PPI大漲及李克強談話，已經對週一台股產生關鍵變化，盤面主流已由傳產取代電子，拉動中美PPI的塑膠、鋼鐵、紡織、航運、造紙等上游原料族群全面噴出，包括塑膠的台聚(1304-TW)、紡織的南紡(1440-TW)、紙漿的華紙(1905-TW)、航運的長榮(2603-TW)等指標股攻上漲停，這是觀察台股主流換人做的敏感訊號。

萬寶投顧蔡明彰強調，近來轉強的傳產股都是龍頭，而不是二三線炒作股，應證全球通膨真的發生了，由大宗物資漲價造成的輸入性通膨有贏家也有輸家。在投資選股要偏重上中游原料廠，少買下游股票，舉例大陸唐山嚴格執行現場鋼坯價格大漲，目前各家廠商去產能30％～50％，大陸主要鋼材庫存降至1,900萬噸以下，來到2018年同期水準，因此鋼鐵價格持續強勢，但鐵礦砂今年來漲勢放慢，每噸160美元橫向整理，使得上游鋼鐵廠的利差擴大，A股多家鋼鐵股預告第一季財報大爆發，重慶鋼鐵業績增加259倍、中國鋁業增加30倍、中鋼國際增加13倍等。

台股鋼鐵股龍頭中鋼(2002-TW)預計第一季獲利逾100億元，單季EPS 0.5元，將交出10年來最好的第一季財報，熱軋大廠中鴻(2014-TW)第一季營收108億元，年增7％，去年營收卻年減9％，估第一季大賺19億元，單季的EPS 1.3元，中鴻財報好到嚇人，由於第二季利差依舊很好，上半年有可能EPS就到2元以上，全年EPS上修到3.5元，雖4月來股價大漲近5成，目前價位本益比僅8倍。

週一中鋼股價創10年高，中鴻創13年高，但下游廠商就不妙了，汽車零組件廠商的利潤遭擠壓，同致(3552-TW)打入跌停，特斯拉供應鏈的和大(1536-TW)收黑。

歐美民眾施打疫苗後報復性消費，對服飾需求大增，成衣大廠儒鴻(1476-TW)、聚陽(1477-TW)接單到年底，儒鴻股價挑戰500元，進逼天價549元，但仔細一看，4月僅小漲3％，但上游尼龍粒供應商的集盛(1455-TW)4月股價卻大漲33％，績效比儒鴻更好，為什麼？

去年第四季儒鴻的毛利率由上季的29.98％，上升至30.29％，增加0.31％，對比集盛第四季的毛利率由上季的2.57％，上升至11.49％，大增8.92％，事實證明輸入性通膨的環境下，上游股價比下游會漲。

集盛股價已創10年新高，估尼龍粒、加工絲漲價下，第一季財報大放異彩，EPS估0.7元，全年上看2元，目前價位本益比8倍左右。

棉紗大廠南紡(1440-TW)，價位也創24年新高，本業越南廠現在每個月獲利逾1億元，持股21％的南帝(2108-TW)估今年狂賺100億元，權益法認列，對南紡EPS貢獻1.2元，全年EPS挑戰2元水準，又南紡在台南土地資產市值至少500億元，台積電(2330-TW)南科效應下，土地價格飛漲，南紡目前股票市值400億元，依然低於土地市值，顯然遭低估。

本週二美國將發佈3月CPI，估年增2.5％，突破美國聯準會警戒水準，第二季通膨成美股熱門話題，夏天近4％，關注10年公債收益率是否再走高，原則上不利於科技股，即便有良好的第一季財報恐怕也會成為主力大戶的利多出貨對象。

週一台股電子成交量佔比降至7成以下，因去年電子股大漲37％，漲幅遠遠領先傳產，累積下來的獲利回吐賣壓相當可觀，多殺多充斥電子股，投機過頭的IC設計重挫。

天津飛騰事件是IC設計黑天鵝，拜登政府的實體清單意外引爆台股IC設計殺盤，世芯-KY(3661-TW)2018年EPS 4.2元，引進天津飛騰大客戶，2020年EPS 13.6元，成長逾兩倍，股價也狂漲16倍，登上1,000元，未來少掉這位大客戶，EPS大幅衰退，如何支撐高股價。

週一連IC設計資優生致新(8081-TW)都打入跌停，表示整體IC設計族群的中長期持股信心動搖，然而電子股也有面板、顯卡屹立不搖，最主要原因是面板報價上漲，顯卡受惠比特幣看漲，都是抗通膨概念。

面板友達(2409-TW)、群創(3481-TW)、彩晶(6116-TW)3月營收優於預期，第一季財報利多提前反映，目前看來，第二季面板報價仍漲，第二季獲利比第一季更好。

顯卡的撼訊(6150-TW)、麗臺(2465-TW)都被列為處置股，但週一撼訊漲停、麗臺大漲，表示市場認為比特幣還會再大漲。

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