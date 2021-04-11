台股萬七附近 低基期股 即將彎道超車？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股本週精氣十足，活力四射，指數衝衝衝，連續三天破新高，已經來到17,000點大關門口，量能溫和放大，外資連四買，IC設計大廠聯發科(2454-TW)週四(4/8)順利登上千元寶座，台股八千金成列，上市櫃上漲家數再拉升到1,280家，漲停多達93家。

聯發科繼去年打敗高通登上全球手機晶片王之後，好消息不斷，最新宣布和三星聯手打造全球首款WiFi 6E 8K量子高階電視，而旗下4G數據機晶片(modem)也傳出首度打入蘋果Apple Watch供應鏈，預計2022年開始量產出貨。法人預估，聯發科在手機晶片、電源管理IC及特殊應用晶片(ASIC)出貨成長下，第一季營收將挑戰千億元歷史新高，且季季增長。

台灣今年出口超級暢旺，財政部預估3月出口有望突破300億美元，年增率15～20％，順利「連九紅」，而星展銀行最新報告將台灣今年經濟成長率上調至5％，且估第一季、第二季GDP分別增長6.1％、7.5％，是十年來最高峰，在亞洲國家中一枝獨秀，如此強韌的基本面，就是台股的先行指標，加上美國聯準會(Fed)持續寬鬆作多，台股強強上攻能量還很大。

太陽能族群近期表現火熱，中美晶(5483-TW)3月太陽能產品營收4.83億元，月增18.48％；太陽能模組廠茂迪(6244-TW)3月營收4.69億元，月增38.8％、年增55.1％，單月營收創18個月以來新高。除了台灣喊出「2025非核家園」，參與「巴黎氣候協定」國家超過50個，包括中國大陸在內，而美國拜登參選所提出的政見也主打綠能，乾淨能源就跟電動車一樣是全球必然的趨勢。

尤其中國大陸正在貫徹「碳達峰、碳中和」目標，中國太陽能產業協會預估在「十四五」期間，中國年均太陽能新增裝機規模約在70～90 GW，是台灣今年新增目標裝置量2.2 GW的40倍，而伴隨綠能發電發展的另一個產業是儲能系統(ESS)，包括台達電(2308-TW)、華立(3010-TW)、廣錠(6441-TW)都積極跨入ESS領域搶商機。其中，台達電(2308-TW)近期更完成台電2MW金門夏興電廠儲能系統、彰師大1MW / 1MWh儲能系統、彰濱光電1.5MW / 1.5MWh等，成為台灣儲能概念股的指標大廠。

此外，太陽能電池模組廠元晶(6443-TW)預估今年光電建置目標翻倍至3GW，訂單已至今年第三季，且因為需求增溫，太陽能模組報價在第一季已經上漲5～8％，預估第二季續漲。4/1為大家推薦元晶後，短短三個交易日股價從44.5元漲到48.95元，漲幅一成，股價創歷史新高。

萬寶投顧陳子榕指出，過去，我為大家推薦的好股票還相當多，像是3/9分享的南帝(2108-TW)股價真是漲到天上去了，週五(4/9)持續亮燈漲停再創新高，從推薦至今，漲幅高達143％；3/22才分享的晶焱(6411-TW)週四也亮漲停，股價從132元漲到166.5元，週五漲停作收創新高，股價漲幅26％，南帝和晶焱股價表現驚艷，創歷史新高，這就是透過籌碼追蹤得來的好果子。

在台股向前衝鋒的此刻，萬寶投顧陳子榕強調，希望大家都能緊跟我的腳步佈局有前景的優質好股，真正享受豐收的甜美，繼續跟大家分享好股：

台達電(2308-TW)去年全年營收2,826.06億元，稅後淨利254.85億元，EPS 9.81元，創歷史新高，擬配發現金股利5.5元；去年下半年起電動車相關業務營收月月創高，估明年台達電的電動車馬達與電源可望達150億元營收目標；受惠PC、NB電源供應器需求續旺以及電動車出貨升溫，估第一季淡季減幅將縮小，而今年隨電源、零組件及自動化事業群升溫，估營收年成長將至少個位數，獲利亦將成長。

元晶(6443-TW)為太陽能模組廠龍頭，3月營收4.14億元，月增15.2％，年增9.66％，訂單已接至今年第三季；去年規劃的新產能於第二季開始陸續到位，預計第三季底太陽能模組和電池雙雙達到900MW產能規模；斥資7億元於新竹湖口新設太陽能大尺寸電池產線，並引進自動化設備，以利接單與客製化，隨國內外政策作多，營收將逐季成長。

佰鴻(3031-TW)擬配發現金股利0.8元；6億元投資印度，市場預估為接單亞馬遜電視棒鋪路；持續客製化LED產品設計，拓展多元化產品封裝，像是各類Sensor封裝、臭氧偵測等運用，並切入航空、事務機、健康醫療等領域，期望提升毛利率；今年鎖定不可見光LED產品，占營收比重目標為55％；技術面價量俱增。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險