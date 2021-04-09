Q1財報呼之欲出 如何早人一步發掘業績狂飆股？

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，擺脫債息的利空，美股四大指數除了那斯達克最近皆創下歷史新高，美股回神台股資金行情發威，大盤隨時會往17000點大關突破。

個股陸續公布3月營收，第一季財報也就呼之欲出，資金全面湧入第一季財報亮眼且第二季業績再成長的股票，例如聯電(2303-TW)3月營收一公布，股價碼上大復活，原因就在於去年第四季營收452億元，單季EPS達0.92元；今年第一季營收高達470億元，季增3.9%。第一季受惠漲價效益，毛利率可望上揚，合理推估第一季EPS將比上季成長，可望挑戰1塊錢以上。

而第一季是淡季，從4月1日開始中芯重新又宣布調漲代工費用，漲幅達15%~30%，聯電產線持續滿載，第二季獲利也可望水漲船高，第三季旺季業績

更不會差，因此全年EPS估可調高到3.5~4元，本益比降低約僅15倍，股價再戰前高的可能性大幅增加。

萬寶投顧分析師王榮旭認為，晶片新一輪漲價潮主要原因之一是驅動IC缺口持續擴大，驅動IC已經漲價10%~20%仍供不應求，驅動IC三雄敦泰(3545-TW)、天鈺(4961-TW)與聯詠(3034-TW)獲利也水漲船高。

敦泰去年EPS僅3.97元，今年光是2月EPS就達到1.1元，估計全年EPS上看14元，較去年數倍成長，今(8)日股價漲停236.5元，本利比約17倍。IC設計族群本益比動輒數10倍，敦泰今年獲利大爆發，說明的了股價為何漲不停的原因。

驅動IC龍頭聯詠全球市佔超過兩成，僅次於三星，產能有聯電支援，受惠驅動IC漲價程度最高。前兩期我在專欄分析聯詠3月營收將創新高，果真3月營收

達到95億，連續三個月刷新紀錄，第一季營收263億，比上季224億大增了17%。去年第四季EPS就達5.99元，在第一季驅動IC漲價的情況下，營收及毛利率大增，估計單季EPS挑戰8~9元，全年則上看40元，本益比約15倍，比同業的天鈺及及敦泰還要低，未來補漲空間大。

另一方面，IC設計龍頭聯發科(2454-TW)估計今年EPS達50元，股價已經達到千元，本益比拉到20倍，這將帶動IC設計得比較空間拉大。本益比10幾倍的IC設計股，將一檔一檔往上表態，例如我在2、3月專欄中分析多次看好的晶豪科(3006-TW)就屬於這種，獲利大爆發但股價遭低估的股票。

萬寶投顧分析師王榮旭強調，當時晶豪科股價約僅80~90元，手中握有60億低價庫存，但是DDR3 2Gb的產品去年第三季以來就大漲了1.5倍，漲價效益逐漸浮現在獲利上，我也提前看好晶豪科3月營收將挑戰新高，果真達到19.1億元寫新猷，且創高幅度達18%之多，前二月稅後EPS 1.08元，3月EPS拚0.8~1元，第一季EPS上看1元。

晶豪科去年EPS只有3.85元，今年第一季淡季獲利就可望達去年全年的一半，第二季在漲價趨勢持續之下，單季EPS可望再走高，下半年旺季更旺，全年EPS上看10~12元。這就是晶豪科最近飆漲四成到136元還欲罷不能的原因。

除了IC設計，面板正在走貨櫃輪獲利大爆發的模式。群創(3481-TW)及友達(2409-TW)第一季受惠面板漲價，估計獲利比上季更好，群創獲利更是大爆發，即使股價從我看好時的13~14元，飆漲了60%至24元，本益比還是個位數，行情還沒走完。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險