台股百花齊放 第一季財報佳者為首選?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，聯發科(2454-TW)連續兩天發動攻勢晉身千金，千元上下拉鋸之間，讓整個盤都熱起來了。清明後的台股指數不但盤中、收盤再度雙雙刷新高，外資也反手連續三個交易日買超台股合計363.64億元，週三(4/7)上市櫃上漲家數合計多達1,209家，漲停板家數更高達72家，相信大家荷包收穫滿滿，開心得不得了。

美股和台股的走勢正在反映經濟的復甦，國際貨幣基金(IMF)最新的調查報告，將今年全球經濟成長預測上調0.5％至6％，這個經濟成長幅度可是半個世紀以來的新高。其中，中國大陸、美國分別名列經濟復甦的冠、亞軍，IMF預估，中國大陸今年經濟成長8.4％，美國經濟成長6.4％，台灣則和國內機構預估的數值差不多4.7％。整體而言，已開發國家成長率估值為5.1％，新興市場成長率估值是6.7％。如此強勁的成長力道，無怪乎股市成先鋒頻創高點。

疫情雖然打亂經濟，但爆發的科技需求卻意外成為經濟復甦的領先指標，許多像電影般充滿想像的未來正一步步實現，包括AI、IoT、電動自駕車等等。畢竟馬斯克(Elon Musk)已經將觸角伸到外太空了，投資人也應該把視野放大才對。像科技女股神Cathie Wood最近就語出驚人，她預測2025年特斯拉股價將會衝上3,000美元。這麼狂妄的預測或許並非憑空想像，不然蘋果為什麼也要積極發展Apple Car呢？

外界一直好奇蘋果的Apple Car到底進展如何？蘋果執行長庫克(Tim Cook)最近透露，自動駕駛是其最重要的核心技術，而且不排除打造一個自駕技術平台，這等於間接證實泰坦計畫正在如火如荼地進行。

其實不只是蘋果，包括Toyota、福斯、蔚來等全球汽車大廠，甚至是鴻海(2317-TW)都在力拼打造自駕平台。從輔助駕駛到完全自動駕駛可以分為五個等級，但不論是哪一個等級，自駕系統中最基本的就是ADAS(先進駕駛輔助系統)，這當中又包含了各式感測元件、相機鏡頭模組、車用晶片、電池、5G建設、IoT、揚聲器等等，因此一台電動車的發展就足以勾勒出一整片科技藍圖。

像是做嵌入式CPU IP供應商晶心科(6533-TW)，專精耕耘RISC-V架構後，成功切入5G、車用市場，去年第四季晶心科RISC-V業績比重達60.4％，帶動第四季營收年增102％，今年隨IoT、AI需求增加，預估AndesCores嵌入式系統單晶片(SoC)出貨成長也將超過30％，預估今年全年業績可望成長30％。2/4為大家推薦晶心科後，股價從399元一路創高漲至644元，大漲245元，漲幅62％。

萬寶投顧陳子榕指出，另外，因電動車鋰電池需求走強，鋰電池銅箔需求提升，銅箔廠金居(8358-TW)3月營收6.51億元，年增29.8％，累計營收年增24.65％，3/18推薦後，股價也是從63元漲到81.8元，大漲18.8元，漲幅30％，股價創歷史新高。隨著電動車市場擴展，相關族群的業績和獲利將更具有想像空間。

聯電(2303-TW)3月營收166.19億元，首度突破160億元大關，月增11.18％，年增14.06％，第一季營收470.97億元，季增3.97％，年增11.43％，雙創歷史新高，全年營收力拼雙位數成長；4月針對新接單再上調代工價格，漲幅約1～2成，產能持續滿載；法人估第一季毛利率提升至約25％，第二季毛利率更上看3字頭；今年資本支出15億美元，年增50％，主要用於擴建南科P5廠，以12吋28奈米以下製程為主，法人近五日買超逾43,200張。

漢磊(3707-TW)受惠MOSFET需求強勁、產能大缺，客戶搶晶圓產能塞爆旗下漢磊科技接單，加上第三代半導體碳化矽(SiC)獲得日系重工客戶追加訂單，目前2座6吋及1座5吋晶圓產能滿載，法人估接單量排至年底，第二季營收可望挑戰雙位數成長，毛利率也將明顯回升；特斯拉帶動汽車業導入半導體第三代材料，GaN(氮化鎵)、SiC(碳化矽)成為最佳解決方案，漢磊已量產且良率達商用水準，下半年可望大啖電動車商機；股價頻創新高，三大法人近五日買超逾6,500張。

致伸(4915-TW)3月合併營收57.57億元，月增36.41％，累計營收171.59億元，年增26.88％；展望第二季，智慧門鎖新案、Webcam將挹注新動能，ADAS持續成長，預估今年新事業營收占比可望從個位數提升至10％；特斯拉估今年全球出貨量上看85萬輛，年增逾7成，致伸先進輔助駕駛系統(ADAS)等周邊零組件，備貨量大增3～4倍；近期接獲中國汽車訂單開始小量出貨；蘋果AR將加裝眼球追蹤功能，致伸為供應發射端模組獨家供應商；擬配發現金股利3元，殖利率4.8％。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險