2檔營收創新高車用黑馬股

【撰文／黃清照】

櫃買上周開始天天創高，本周輪到加權指數創高，至截稿日指數已經漲到16739點，而且量能溫和，還有繼續上漲的空間，這時候指數放兩邊，選股放中間，因為台股不再是台積電一個人的武林，現在各種產業、族群、類股輪番上陣，其中我最看好的就是電動車族群。

由鴻海主導的MIH平台，從去年11月5日開始開放會員申請，到現在約140天，目前會員數已經超過1200家，秉持三大原則：開放、出口、中立，為的就是要讓電動車更快普及魚市場。

特斯拉股價也止跌轉升，三年前特斯拉市值僅500多億美元，今年最高一度來到7740億美元，創辦人暨執行長馬斯克也一度成為世界首富，超越亞馬遜的貝佐斯，身價大漲的馬斯克早在2018年便制定「10年薪酬計畫」，主要內容為馬斯克10年內不會領取任何薪水和獎金，但只要達成KPI，他就能獲得優渥的股票期權獎勵，是讓馬斯克靠股票致富的瘋狂計畫。近期而言，特斯拉股價也開始止跌回升，同時第一季財報出爐，儘管電動車今年吵得沸沸揚揚，但面臨疫情起伏、晶片缺貨還有大雪停工斷電等危機，不過公司的交車及生產數據，再度打破分析師預估，成為史上最佳的第一季交車成績，達18.5萬輛，特斯拉持續成長，我認為特斯拉供應鏈、特斯拉概念股有機會在第二季嶄露頭角。