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ABF供不應求 欣興中長多可期

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／林祖延】

據拓墣產業研究院數據顯示，受惠伺服器、5G、AI需求大爆發疊加WFH帶動PC需求，2019～2023年ABF載板產能年複合成長率有望達18％之高速增長水平，據TrendForce統計，截至2020年全球月產能約17900萬顆，按此推算至2023年ABF載板平均月產能總計仍僅3億顆，屆時大致與每月3.45億顆的需求相匹配，因此今明兩年相對還是供不應求，從短期看，今年下半年將受惠筆記型電腦銷量暢旺及基地台需求回溫，預期ABF價格將持續上漲，持續看好關注ABF三雄欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)的行情走勢。

載板龍頭欣興本益比最低

欣興(3037)為全球ABF市佔率龍頭，據TrendForce統計截至2020年底，欣興月產能達4400萬顆，市佔率達24%，為IC載板股中P/E最低之標的，先前股價受到壓抑主要系去年10月以及年2月連續兩度在山鶯廠發生火災，不過對欣興而言，由於山鶯廠2020 年 10 月下旬已停止生產，短期內對生產收入影響有限，同時山鶯廠主要產能為BT載板，目前將產能轉移到蘇州和新豐其他工廠，ABF產能影響有限。

公司表示今年主要看產品組合優化，目前擴產計劃皆正常進行中，估計今年ABF量增5-10%，總體營收將保持高個位數增長，毛利率部分受惠產品組合優化，估計可望略優於去年，整體獲利增速預計高於營收，2021全年EPS估計年增10%-15%，來到4.1至4.3區間。展望明年，投資達280億的主力產能楊梅廠將預計在明年第一季開始放量，產能將有較大成長空間，獲利在明年可望有較大的增長空間。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1432期】

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