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IC設計比價行情啟動 誰低估？
【撰文／王榮旭】
清明連假期間美國指數領先創高，四大指數道瓊、S&P500、費半指數皆創歷史新高，那斯達克則是收復所有均線緊跟在後，台股連假過後開高走高，指數寫下16804歷史新高，台積電回穩後，指數能創高就是多頭，資金回流電子，首選是股性活潑且缺貨的IC設計，聯發科(2454)領先台積電回到高點，追平前高1010元，聯發科成為新護國神山，股本小、籌碼集中的IC設計展開比價行情。
聯詠受惠驅動IC大缺貨
3月在專欄推薦股價拉回月線五百元不到的聯詠(3034)，4/6已經突破600元大關，驅動IC第二季將持續調漲一成以上，EPS上看40元，目前本益比15倍，其他天鈺(4961)突破三字頭，敦泰(3545)則是站上兩百元關卡，整體族群股價表現相當凌厲。驅動IC缺口帶動漲價行情，這一波價格全面上漲不只有驅動IC，MCU族群第二季也將調漲價格，松翰(5471)宣布4月起MCU產品全面調漲10-15%，去年受惠疫情帶動醫療用MCU需求，全年繳出獲利6.11元，今年受惠OID、多媒體影音IC產品線成長，去年下半年已調漲過價格，今年四月將再調漲價格，今年獲利上看8元，股價持續創高。
【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1432期】
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