台股衝萬七 半導體、電動車為領頭羊？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

美國總統拜登加碼宣布2.3兆美元的基礎建設計畫，再度引燃投資人的希望和熱情。拜登新的建設方案大致分為四大區塊：公共交通建設、家庭基礎建設、半導體及乾淨能源建設、長照。為了支應這些計畫支出，拜登政府打算將企業稅率由現行的21%上調至28%，並提高美國企業在海外盈餘稅率。關於加稅市場當然關心，但畢竟還有待國會一番角力，因為一向反對加稅的共和黨預料不會讓這項政策輕易過關。

新方案中有關半導體及電動車發展的規劃卻讓人眼睛大亮。在整個2兆多美元的資金規劃中，高達1,740億美元將用於發展電動車，並且要在2030年之前在美國設置50萬個電動車充電站，這項大利多立刻讓北美最大電動車充電站營運商ChargePoint Holdings股價應聲連續飆漲約33%。

2019年全球電動車銷量總計約200萬輛，去年疫情侵襲下銷量不但沒減少，反而逆勢成長20%，而今年預估全球電動車銷量會增加到340萬輛，年成長逾4成。電動車發展早已經是全球趨勢和共識，現在再加上美方政策催動，需求和成長速度將大增。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1432期】

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