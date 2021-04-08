拜登端2兆牛肉 誰受惠？

【撰文／莊正賢】

美國3月初才推出1.9兆美元的新一輪新冠紓困方案，緊接著美國總統拜登3/31又端出新牛肉，公佈了他上任以來最大的利多，2.25兆美元的「美國就業計劃」，這是拜登經濟復甦計劃中的第一部分，更是二次世界大戰以來，規模最大的美國就業投資，著重於對基礎設施、製造業、清潔能源、護理產業以及科技研發的投資，「美國就業計劃」的最終目的就是讓美國能戰勝中國，而美國這樣大撒錢的利多下，台廠自然能吃到美國重返榮耀的新商機。

拜登的第一階段基建計畫分為5大類投資

1.6210億美元用於改善交通基礎設施，如橋樑、道路、大眾運輸、港口與機場，以及促進清淨能源產業發展，如電動車等，其重中之重非電動車莫屬，該項目將達到1740億美元，約占整體交通運輸投資的28%，占比最大。拜登預計在2030年以前，在全美建造50萬座電動車充電站，並將聯邦政府的5萬輛柴油公務車換成電動車，同時也將為電動車提供減稅等優惠措施。另外約1150億美元用於整修道路橋樑，目標包括翻新長達2萬英里的道路與高速公路，並修復1萬座橋樑。850億美元用於大眾運輸系統的現代化，800億美元用於美國國鐵積累越來越多的維修計畫，以及該公司的改善與路線擴張計畫，此外，機場、港口和水道都將獲得改善。