蔡明彰觀點：歐美報復性消費 鋼鐵、紡織起風了

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，不要用一招半式來應對千變萬化的股市，去年全球民眾被疫情居家隔離，消費支出集中在科技產品，台股大盤在宅經濟帶動下，大漲23％，最直接受惠的電子指數勁揚37％，績效領先所有類股。多數傳產業績不振，股價淪為負報酬，但現在狀況不同，美國已有逾1億人，佔人口32％施打新冠疫苗，拜登總統宣布4月19日所有美國成年人都會接種疫苗，較原定的5月1日提前，於是經濟解封了，報復性消費潮來了。

美國3月非農就業報告新增91.6萬人，遠優於預期，並且新增就業集中在餐飲消費行業，表示美國民眾消費不再只買電子產品，有很大比例轉向日常生活的食、衣、住、行相關支出，不要懷疑這種消費需求才剛開始。

經濟學家估計，第二季及第三季的美國就業增長平均每個月至少70萬人，再加上1.9兆美元財政刺激措施及疫情期間家庭累計的19兆美元超額儲蓄，及疫苗接種率的提升，將釋出一波強大被壓抑的消費浪潮，敏感的全球股市從現在就會提早反映。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股的主流不再只有電子股，許多產業基本面好轉，重點是股價遭嚴重低估的傳產股，在未來數個月的績效，將超越電子股。歐洲的情況雷同，英國目前一半人口接種疫苗，預計6月底所有成年人接種完畢，6月進入了重啟經濟的最後階段，取消幾乎所有的限制。

台灣經濟以出口為導向，佔GDP七成，台股主流通常反映歐美的消費走向，去年歐美疫情封鎖，台股漲在電子股，現在歐美疫情解封，台股將漲在傳產股。不過，台股投資人眼中只有電子股，過去十年、二十年只會操作電子股，對傳產股陌生，也沒有深入分析了解，只會操作電子股恐怕接下來錯失傳產股大行情。

萬寶投顧蔡明彰強調，週三8吋晶圓產能競標每片1,000美元，創十年高價，但晶圓代工股價平平，甚至收黑，因為投資人對晶圓代工太熟悉了。為何黑馬總是令人意外，因為市場多數人不注意，這種股票的籌碼反而沈澱乾淨，一但獲利數字公布後，帶來驚喜，股價異軍突起。

現在台股價位已近17,000點，電子股每天被新聞版面、網友討論，透明度太高了，失去神秘感，即使有利多，不見得股價再大漲，重點是每天佔據新聞的電子股，大家手中持股都有了，再往上追高加碼的動力沒了。

通常利多不會反映在你有、我有，許多人都有的股票上，現在有一點論點雖不是市場主流聲音，但說不定會預言成真。當歐美疫苗接種超過人口一半的時候，全球股市反映資金寬鬆，再上漲的機率不大，反而落入了漲多的整理，傳產股受惠報復性消費，成新主流，過去一年漲太多的電子股遭獲利回吐，大幅修正。

當股價漲太多，市場對財報的預期就會跟著提高。估計台積電(2330-TW)第一季EPS 5.3元，為歷來同期新高，但股東人數已逾百萬人，居上市公司第一，又去年股價已大漲60％，近一年股東大增一倍，逾50萬人，不少人成本在600元以上，即使第一季財報佳，考慮籌碼問題，恐不見得大漲。

股東人數居第二的中鋼(2002-TW)，都是早年投資的長期股東，估計第一季獲利逾100億元，單季EPS 0.5元，上半年利差擴大，EPS上看1元，全年有2元實力。中鋼將交出近十年最好單季財報，基本面可望擊敗市場預期，籌碼面沒有新增加的浮額，週三帶領鋼鐵股大漲3％，居類股漲幅之最。

4月中旬轉上市的長榮鋼(2211-TW)受惠國內鋼構漲價，今年來股價已經大漲80％，如此績效大勝多數電子，今年EPS估3.5元，價位80元，必然對其他高EPS成長的鋼鐵股造成比價。

估計第一季EPS逾0.7元，但股價30元有中鴻(2014-TW)、威致(2028-TW)兩檔，換算全年EPS的本益比在10倍以下。中鴻今年利多不斷，但市場透明度不高，包括第一季EPS 0.7元，上半年估1.5元，全年有挑戰3元實力，淨值回升到面額之上，即將恢復信用交易，對中鴻這種人氣股有融資動能非常重要。

下半年台南重劃區逾1萬坪土地推案，台積電投資南科效應使台南房市井噴，估計對中鴻貢獻30億元獲利，威致與中鴻都是台積電隱藏版的受惠股，威致是南部最大鋼筋廠，鋼筋有地區性因素，北部是東和鋼鐵(2006-TW)、中部豐興(2015-TW)，南部是威致，去年都繳出亮麗成績單。

威致EPS 1.85元，年增二倍，受惠台積電在南部的擴廠，國內鋼筋牌價已創每公噸1.9萬元，十年高價，威致去年第四季單季EPS 0.84元，今年第一季估計0.8至1元之間，又今年首次出口鋼筋，國外報價每噸2萬元以上，毛利率更好，威致估今年EPS 2.5元以上，再較去年成長 35％，但威致今年來股價僅上漲25％，比一些沒有EPS，但倍數上漲的IC設計股紥實安全多了。

歷史證明，出口電子先做頭，基礎建設的鋼鐵其次，最後是最基本的民生食品紡織，建議手中留下EPS高成長、低本益比的電子，減碼與基本面不相稱的高估值電子，資金轉進景氣較慢做頭的，而目前還有成長空間的鋼鐵、紡織。

歐美民眾未來半年對服飾需求旺盛，上游原料在庫存回補全面大漲，週三漲停的集盛(1455-TW)主要產品尼龍粒，去年第四季以來大漲50％，第四季單季EPS 0.54元，估今年第一季上看0.7元，股價剛站上淨值，長線多頭攻勢展開，全年EPS估2元以上，可望創近三十年的新高。

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