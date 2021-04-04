LCD及DRAM輪流大漲 透露Q2選股方向

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，美國債息升高，拜登也調高了公司稅，但都澆不熄股市的多頭火種，3月底道瓊與標普500指數先後再創新高，台股在清明連假前一日大漲140點，收盤16571點也再刷新紀錄。

資金積極回流台股，預告清明後行情將向上。前期專欄提醒讀者，第二季成長股與價值股缺一不可，例如今年以來持續看好的雙D，產業循環向上，產品報價上漲獲利大增，本益比相對低估，股價自然會冒出頭。

群創(3481-TW)元月底拉回季線，當時股價約12~13元，我分析看好群創跌出長線買點，因為估計第一季面板報價會再調漲，群創獲利也將持續大好，市場低估了本益比，最近果真大漲到21~22元，這種大牛股波段可以漲到5成以上，跌破很多人眼鏡。

面板價格估計第二季將再調升，原因在驅動IC等面板上游零組件缺貨無解，驅動IC三雄天鈺(4961-TW)、敦泰(3545-TW)及聯詠(3034-TW)今年獲利也會跟著大爆發。特別是是聯詠全球市佔超過兩成，是僅次於三星的驅動IC大廠，比起其他小廠在取得晶圓代工資源方面更具優勢，受惠驅動IC漲價程度也最大。

在驅動IC同業天鈺、敦泰大漲噴出之後，聯詠也會慢慢上來。就像DRAM的南亞科(2408-TW)，今年我多次看好DRAM漲價，旺宏(2337-TW)及華邦電(2344-TW)去年都大漲過，南亞科去年以來沒怎麼漲到，最近股價補漲起來威力十足。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，DRAM現貨價第一季大漲之後，合約價第二季將會大幅調升，南亞科獲利可望吃下定心丸。去年南亞科EPS 2.51元，估計今年將倍增至5元，股價衝破百元，龍頭股本益比拉到20倍，對記憶體族群有示範作用。

DRAM將展開比價行情，晶豪科(3006-TW)4/1號收盤價為105.5元，與南亞科的100.5元只差5元。但去年晶豪科EPS 3.85元遠優於南亞科，今年前二月EPS就達到1.08元，在手有接近60億低價庫存，相對不到30億的股本，庫存利益上升的效益將會逐漸顯現。預計晶豪科今年EPS挑戰8元，本益比13倍，不但低於南亞科的20倍，在IC設計族群之中更是少數本益比只有10幾倍的股票。

萬寶投顧分析師王榮旭認為，下游封測廠南茂(8150-TW)是DRAM與驅動IC漲價潮的受惠者。南茂約四成的營收來自於DRAM與NOR Flash的封測，受惠第一季記憶體漲價，封裝部分已經滿載，驅動IC產能吃緊，第一季漲價5~10%，效益在3月之後陸續會顯現，估計第一季EPS挑戰1元，全年EPS上看5元，目前股價不到45元，本益比低於10倍。今年配息2.2元，現金殖利率達到5%，低本益比、高現金殖利率，進可攻退可守，外資及投信在3月以來聯手就大買了超過3萬張，值得大家追蹤。

非電子股部分，航運及原物料第二季續強的機會最大。元月時貨櫃三雄一度拉回季線，當時我也在專欄中分析看好是人棄我取的機會，去年第四季陽明(2609-TW)與萬海(2615-TW)單季EPS分別大賺3.8元、3.5元，今年前二月營收就已經達到去年第四季的九成，若加計3月營收，貨櫃三雄第一季獲利就上看半個股本。

而長榮(2603-TW)法說估計塞港第三季才有望緩解，第二季開始進入季節性旺季，獲利大好將一路延續到第三季，股價持續盤堅，不但已經收復了元月的跌勢，而且還持續創高。

散裝輪也有機會跟上來，全球擴大基建，對原物料運輸需求大增，BDI散裝指數今年大漲超過五成，中小型散裝船指數如BSI及BPI更是大漲近倍，主力船型為中小型船的慧洋-KY(2637-TW) ，去年稅前EPS才0.18元，今年前二月稅前EPS就高達0.5元超越去年全年，3月營收可望挑戰新高，第一季EPS上看1元。

寶投顧分析師王榮旭看好，第一季為淡季，第二季租約價格續漲，慧洋-KY營運可望再創高，今年EPS挑戰5~6元，EPS絕對數字雖比不上貨櫃輪，但是跟去年相比卻是數十倍成長，後市看好。

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