作者: Sebastien Mallet (普徠仕全球價值股票策略 投資組合經理人)

重點摘要

■ 價值股和成長股之間的極端估值差距已接近歷史最高水位；週期性產業和價值股最有機會從經濟復甦和企業獲利的改善中受惠。

■ 新冠疫苗是推動短期表現的關鍵，但就長期而言，要實現更持久的輪動需要通貨膨脹的支持。

■ 市場領頭羊的集中和市場的日益分化，導致了市場的不確定性和錯誤定價，從而創造了許多機會。

隨著成長股的主導地位在疫情期間進一步擴大，圍繞成長股與價值股的爭論也愈演愈烈。過去價值投資一直居於明顯的劣勢，但我們認為情勢正在改變，環境現在看起來對價值投資更加有利了。

當趨勢發生變化時，往往伴隨著股票價格的大幅波動，它們往往是迅速而劇烈的，因此儘早佈局很重要。由於目前許多投資人尚未做好風格轉變的準備，因此，我們檢視了三種可能有利於價值投資的情況，並協助投資人做好配置。

疫情後的經濟復甦將推動週期性股票的表現

我們認為，隨著我們逐漸走出疫情，全球經濟目前正處於“W型”的小復甦中。在第一波疫情之後，短暫的復甦被美國病例數增加和歐洲PMI疲軟所打斷；但是，隨著我們進入2021年第一季度，這種情況可能會有所改善。

新增確診病例可能會下降，或者至少變得更易於控制，輝瑞與莫德納近期發布有關未來疫苗的消息、以及正在準備中的其他疫苗，有望使我們加速擺脫新冠疫情。疫苗帶動了市場上的樂觀情緒，儘管這種情緒可能消退，但最終，一種有效的疫苗將有助於推動經濟復甦，並有利於市場上的週期性產業。

中國是經濟復甦如何在全球範圍內發揮作用的一個很好的例子。中國成功地控制疫情，因此經濟也大幅受惠。消費者支出、汽車銷售和經濟成長都從2020年3月份疫情高峰時的低點強勁反彈。在全球範圍內，對疫情最敏感的領域是工業、原物料、能源、房地產和交通運輸。因此，從2021年3 月起的年度比較獲利，可能會看起來更亮眼。

新的政治動態塑造有利的財政和貨幣環境

民主黨候選人拜登在美國總統大選中獲勝，隨之而來的是一系列有望使價值股受惠的政策。可能採取的措施包括緩解貿易不確定性(重建全球經濟成長的支柱)、增加財政刺激措施、讓美元趨貶以及更重要的再通膨政策。

我們預計，拜登總統將優先考慮增加財政支出以刺激經濟，使其從疫情引起的急劇下滑中恢復過來。我們還預計基礎設施支出將增加，同時公司稅將提高；而根據過去的經驗，提高稅收對成長股族群更為不利。

雖然市場普遍認為拜登政府支持增加公司稅，但這也不是絕對；拜登作為總統仍面臨有很多障礙，包括分裂的國會和參議院微妙的平衡，這可能會在短期內削弱支出和政策變化的前景。

採取更多非常規政策以促進經濟成長的主張，也引起了人們的注意。這包括那些贊成運用中央銀行資產負債表，以直接發錢的形式為消費者提供收入的人；在疫情期間，我們已經看到了這種方法的實踐。

認為政府應該運用財政政策來創造充分就業的現代貨幣理論，即是這種觀點的一種體現。沒有人知道將貨幣政策交給民選政客，是否會帶來比目前既有的央行管理模式，帶來更好的經濟成果，但直升機撒錢已經吸引了人們的注意。中央銀行獨立性的逐漸削弱意味著，與幾年前相比，當前的環境可能更有利於直升機撒錢。

不斷變化的市場動態將聚焦估值

由於經濟不確定性促使投資人縮短了投資期間，市場湧向長期贏家並對週期性族群嗤之以鼻，使得價值股承受著巨大的壓力。恐懼和不確定性也意味著，投資人一味的青睞那些在經濟復甦期間易於理解的成長題材，而不考慮估值。

然而，市場對長期成長股的偏執和單一關注，以及對周期性風險的厭惡，導致市場逐漸被少數領頭羊主宰；尖牙股(FAANG)已“成為”了市場。這種市場集中度已成為人們關注的問題，我們預計人們關注的焦點，將從極少數引領市場的巨型企業，逐漸擴散到更多的公司。

隨著金融、能源和公用事業在MSCI世界價值指數中的比重顯著上升，科技和非必需消費品的比重正逐漸下降，因此，價值產業有望從經濟復甦中受惠，而且在目前市場對過度集中的狀況下，任何修正都將十分顯著。

這並不是說成長/價值週期將轉變(尤其是長期的反轉)，我們也不是在預示成長股票的整體下滑。我們必須承認，許多具有優秀成長態勢的公司，可能會繼續產生亮眼的自由現金流量和利潤率。

但是，我們應該謹慎地考慮，當今世上最大的公司 (主要是美國的科技公司)在下個十年是否還將佔據主導地位。很少有同樣一批公司、甚至是經濟體有辦法長年維持這種統治地位。

光明的前景

儘管許多導致成長股領漲的趨勢可能會持續，但我們認為價值股目前具有大幅上漲的潛力。考慮到當前成長週期的成熟度、集中度和幅度，以及通貨膨脹與干預主義的抬頭，情況可能正在發生變化。短期表現的關鍵在於新冠疫苗，而更持久的類股風格輪動則可能需要通貨膨脹的支持。

重要的是，由於當前價值股與成長股之間的估值差異處於歷史高檔，因此想從價值投資中獲取回報，並不需要可持續的類股輪動。至關重要的是，我們認為，現在投資人面前的價值投資機會，其質與量都和以往一樣引人注目。