通膨疑慮下 四月投資新焦點？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美元指數衝破93，週三(3/31)最高至93.44，攀上4個半月來的新高；美國10年期公債殖利率也再破表，盤中升至1.78％，觸抵14個月來的高點，且一步步朝2％大關逼近，美債殖利率走揚，當然拖累美股和亞洲股市表現，台股不但終止連五日升勢，並慘遭外資大賣台股165.28億元，但幸好月線上連5紅，多頭趨勢不變。

在美債殖利率上升陰影下，大型科技股相對受壓抑，資金轉而聚焦在具基本面題材的中小型個股上。台股週三下跌123.77點，但上櫃(OTC)市場卻逆勢上漲，盤中最高至207.23點，收盤206.29點，上漲0.13點，漲幅0.06％，創盤中、收盤新高紀錄，成交量並放大至919億元，且外資連四日買超上櫃股票，中小型股成了盤勢震盪波浪中的吸金機，包括航運、橡膠、塑化、造紙都有不少個股因為營收獲利大好而股價突出。

萬寶投顧陳子榕指出，3/9我就為大家推薦南帝(2108-TW)，當時股價才69.3元，短短20天，已經大漲40.7元，漲幅6成。當下跟大家分享南帝時，正為起漲點，籌碼好的股票總是會反覆打底後，向上突破平台整理，噴出漲勢；籌碼面往往領先基本面。

南帝(2108-TW)為全球前五大的NBR乳膠廠(丁腈乳膠)，疫情以來醫療手套需求大增，合約報價調整後，自去年12月開始業績強強滾，連續三個月營收年增率分別達到131.65％、172.61％、162.85％，尤其去年第四季大賺19.5億元，賺一季幾乎是前三季獲利總和，光是單季獲利就已經超越過去歷年的全年獲利紀錄，法人持續追買，股價迭創新高站上110元，公司已宣布配發現金股利4元。

萬寶投顧陳子榕指出，像南帝這樣的好公司還很多，目前所知，上市櫃公司去年賺超過半個股本的公司逼近300家，且各公司發布股利，殖利率超過5％的也有近300家，在當中仔細挑選都可以找到許多相當不錯的個股，當然，更簡單的方法就是多留意我的文章推薦，自然可以輕鬆找出好的投資標的。

例如自去年11月以來多次向大家介紹的景碩(3189-TW)，股價從76元一路上漲，週三單日再漲6％至113.5元，創6年多來的新高，若跟著我採波段操作，獲利早已翻倍；又如金居(8358-TW)3/18分享後，股價也是從63元一路往上至77.6元，同樣創歷史新高，漲幅24％。

萬寶投顧陳子榕指出，接下來清明連假，外資可能買氣暫時趨緩，加上拜登政府打算再推出3～4兆美元的基礎建設刺激方案，以及美國非農就業報告週五要出爐，是否影響美債及美元走勢都將是後續觀察重點。

中光電(5371-TW)去年稅後純益15.6億元，年增35％，EPS 3.59元，擬配發4元現金股利，其中3元為盈餘分配的現金股利，另外1元以資本公積發放現金，現金殖利率逾7％；受惠電視及NB需求續旺，越南廠、中國吳江廠分別擴充產能逾一倍；今年整體出貨量將成長10％～20％，主要來自TV與PID需求增加及NB新客戶挹注，其中電視出貨量將超過5成；今年資本支出12.65億元，年增10％。

元晶(6443-TW)因政府今年光電建置目標3GW，翻倍成長；太陽能模組價格第一季已漲5～8％，估第二季再續漲；去年第三季起產線滿載，目前訂單已接到今年第三季，新產能將陸續到位，預計第三季底前，將達到太陽能模組及太陽能電池雙雙達到900MW的產能規模；國內藻礁爭議推升太陽能利多，瑞士信貸近月買超元晶逾2萬7千張；看好全球綠能政策利多，擬斥資逾7億元於新竹湖口電池廠新設太陽能大尺寸電池產線，強化市場競爭力。

正隆(1904-TW)去年稅後純益37.27億元，年增61.8％，EPS 3.36元，歷史次高，擬發現金股息1.8元，改寫歷史紀錄，股利配發率53.2％，現金殖利率5.16％；訂單暢旺從去年第四季至今年下半年，目前全能、加班生產，估毛利率將提升；大舉投資台灣廠及越南廠，未來三年每年資本支出平均超過70億元，營運一年比一年旺；將專注拓展海內外循環經濟據點、擴大產量與綠能投資、推動數位轉型等三大策略，提升ESG經營績效。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險