長虹去年EPS 9.02 今年廠辦大案登場

【撰文／陳澤樂】

長虹建設(5534)日前年報公告，2020年全年營收91.97億元，在內湖「長虹新世代大樓(WTO 13期)」全部售予萬海航運(2615)，另外，包括「明日綻」、「長虹天璽」、及彰化縣新完工的「長虹大鎮」，則皆有銷售認列。推升公司去年全年稅後純益達26.2億元，獲利持續維持高檔，每股純益(EPS)為9.02元小幅低於前年10.93元。

截至目前為止，營建股公布去年獲利中，以華固建設表現最佳，去年稅後純益為27.8億元，每股稅後純益(EPS)大賺10.05元。其次為長虹建設；長虹經董事會決議擬配發5元現金，依3/29股價82元計算，若後續順利填息，現金殖利率約達6.1%。

長虹建設董事長李文造指出，由於房市回溫，近期建案銷售率多開出紅盤，其中璞園代銷「松德長虹」、「央泱長虹」、金磚動力代銷「政大首席」、創意家代銷「長虹帝璽」不是完銷就是已售出8成，今年可入帳有:台中梧棲「長虹擎天」、林口大案「交響苑」等、另外，手中廠辦案更是公司今年營收的主力如:50億元的內湖「長虹雲端科技大樓(WTO 14期)」今年完工拿使照，總銷18億元的「長虹新銳科技大樓」(WTO 17期)，總銷30億元的「林口商辦大樓」可望在今年預售，總銷80億元「南港商業大樓(WTO 18期)」也在申請建照中。

李文造分析，今年在企業對商辦汰弱留強的需求，加上中美對峙台商持續回流效應，長虹建設布局廠辦會多一點，比重是六比四超過以往五比五的水準；長虹建設未來五年還有超過900億元案量可供推案，業績長虹無虞。