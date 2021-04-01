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陸股主流清明變盤 低本益比類股下檔有支撐

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／林祖延】

3月陸股走勢持續疲軟，目前創業板在本波修正幅度最大，已在年線約2600～2650點附近尋求支撐，上證指數小幅跌破半年線，目前在半年線3400～3500進行區間震蕩，後續行情應觀察量能變化，可將滬深兩市量能合計9000億至10000億視為攻擊訊號。

統計近一月(2/26～3/26)上漲幅度最大類股為電力，其代表標的為長江電力(600900.SH)，近期創下波段新高，目前市盈率僅接近20倍，為觀察中國股市高殖利率族群行情的指標。

值得留意的是中國房地產數據在施工面積改善、新開工持續回暖大趨勢下，施工投資將繼續支撐總投資保持平穩增長，帶動後續修繕以及室內裝修需求上升，防水塗料和廚電龍頭東方雨虹(002271.SZ)以及歐派家居(603833.SH)表現強勢。反觀去年走勢剽悍的半導體類股如中國政府重點扶持IC代工的中芯國際(688981.SH)自一月高位65.78修正至波段低位51.83，波段跌幅超過20%，中國封測龍頭江蘇長電科技(600584.SH)，自一月高位48.98下殺至32.68，波段跌幅超過30%，走勢疲軟。

由上跡象不難看出，在本次大陸股市修正中，以創業板為重災區，儘管近期估值已有較大的調整，但統計至3/29日創業板整體P/E整體估值水準仍有59.19，處於近五年80百分位之水平，不能說是便宜的價位，即使半導體產業為中國政府中長期政策做多之族群，但短線或將存在估值調整的空間。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1431期】

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