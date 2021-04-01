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年報大好！汽零老司機發車了

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

疫情陰霾逐漸散去，假日走在街頭，豪車一輛接著一輛，台灣新車銷售市場今年1月繳出亮眼佳績，單月銷售量突破5萬輛大關，雖然二月份因農曆年假因素銷量減半，不過整體而言，今年首季肯定比去年成長，景氣復甦、各國印鈔，這一次的通貨膨脹，新興市場中已經有三個國家率先升息了，台灣會跟著升息嗎？我想不太容易，近來市場風向也變了，台幣大幅走貶，我在連線節目上提到，外銷概念的個股族群可以注意，台幣走貶第一季外銷類股可享受匯兌利益回沖，我看好的車用線束大廠貿聯-KY也可以留意。

種種跡象顯示市場逐漸復甦，先前空頭言論、泡沫言論的人再度被打臉，今年打臉空頭的指標股，特斯拉&比特幣，特斯拉在563美元附近打出第一支腳，不管特斯拉估值多高，獲利是否還沒上來，但電動車的趨勢已經明顯出現，個家傳統汽車大廠紛紛搶入研發，福斯因此大漲，蘋果也想參一腳，大家決戰2025年，而相關汽車零組件更是受惠，去年因疫情關係，車市也來景氣循環的下行，2020年是零組件廠近年來谷底，不過下半年開始，隨著各國印鈔、疫苗研發等原因，景氣逐漸跟著復甦，下半年零組件廠獲利紛紛回到往常水準，今年上半年因受益於去年上半年基期低，普遍財報將會相當亮眼，汽車零組件可望走出長線多頭行情。

胡連第四季大賺近3元

汽車連接線束廠胡連(6279)功高去年年報，第四季營運果然大好，單季賺2.99元，不僅登上3年新高，更賺贏去年前三季，全年賺超過半個股本，EPS 5.59元。今年胡連1、2月表現也不差，雖然沒有延續去年第四季的高成長，但以年增率來看，一月仍有45.9%的年增水準、二月更有72.2%顯示出淡季表現並不淡，更重要的是胡連車用乙太網路連接器新產品即將正式出貨，加上為反應上游材料成本上揚，自3/1起產品陸續調漲價格，公司預估胡連今年上半年將優於去年同期，由於第三季末為公司旺季，下半年營運預期也將優於上半年，外資頻頻按讚，將目標價上調製155元。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1431期】

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