拜登撒大錢 台股誰受惠？

【撰文／王榮旭】

拜登月初推動1.9兆美元紓困案，擬砸3兆美元振興美國方案，其中包含能源政策、基礎建設以及發展半導體業晶片、5G通訊科技等，拜登預計斥資4000億發展新綠色能源，太陽能被認為是此波受惠族群之一，太陽能模組廠龍頭元晶今年產能滿載，去年第四季更斥資7億元擴增大尺寸太陽能電池產線，營收將逐季成長，3/29盤中漲停收47.5元領先創高，其他個股如茂迪、安集維持高檔。

3兆美元振興方案其中佔比最高為基礎建設的推動，估計規模高達一兆美元以上，先前三月德州大雪造成大規模停電，最主要原因為電網老舊，未來將著重於修建道路、橋樑等基礎建設，雖然美國不會直接向台灣進口原物料，但全球鋼筋、水泥、塑化等原物料報價有望隨著需求上漲，台灣原物料廠商亦有機會成為政策受惠股之一。

PVC需求暢旺，華夏股價挑戰2017年高點

農曆年過後補貨潮及加上德州三月爆雪，塑化報價持續上漲，1326期我推薦華夏(1305)去年獲利2.95元，第四季單季獲利達1.84元，光是第四季獲利就佔去年全年6成水準，今年第二季亞洲裂解廠進入歲修期，PVC市況仍持續吃緊，訂單能見度維持到上半年，整體報價仍是易漲難跌，今年獲利有4元以上的實力，目前本益比仍相當低，3/29續創波段新高來到36.45元，欲挑戰2017年高點37.6元，後續持續追蹤。