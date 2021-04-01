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杰力創高後 誰來接棒上漲？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

無論美股怎麼漲跌，台股主流仍在電子股不受影響，題材上缺貨漲價潮這個概念上跑不掉，其中我最看好的就是MOSFET族群的股價表現，我在三月中時曾推薦過杰力(5299)，華碩子公司，去年營運到達頂峰，更看好今年在後疫情時代，居家辦公、遠距教學成為生活常態下，NB市場持續看旺，華碩一直是長期被低估的大牛股，在市場看準殖利率題材後，股價跳空目前在370元左右高檔盤堅，旗下IC設計廠杰力有富爸爸加持，股價自我推薦後，現在已經站穩160元以上，3/30截稿日當天盤中最高到漲停178元，創下歷史新高。

這一波MOSFET需求之所以強勁，主要也是因為8吋晶圓不足的情況所導致，也因此使得代工價、封測價紛紛調漲，演變成有訂單也不一定有產能的狀況下，終端也由車用、5G、工業類產品延燒到一般消費性電子。MOSFET客戶因應終端需求暢旺，又見上游產能吃緊，拉貨持續不間斷，業者表示，目前此狀況恐怕至年底仍無解，訂單能見度晴空無雲，可見漲價熱潮沒那麼容易散去。

MOSFET產能吃緊 訂單能見度高

面對半導體晶圓、封測喊漲，其餘MOSFET廠大中(6435)、富鼎(8261)及尼克森(3317)等MOSFET廠均傳出陸續向客戶轉嫁成本，漲幅大約落在1~2成，杰力是MOSFET族群中的資優生，股價表現自然也高人一等，但我認為最低估也就是最低價的其實是尼克森。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1431期】

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