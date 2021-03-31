外資回心轉意買台股 還有哪類股為投資新亮點？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股週一(3/29)打了漂亮的一仗。在台積電(2331-TW)領軍衝鋒下，台股指數盤中大漲逾200點，逐步逼近台股歷史高點，終場收漲170.09點，漲幅1.04％，並留下一個多方缺口，遠勝於其他亞洲股市表現；而上櫃(OTC)指數漲幅更達1.27％，盤中最高至205.02點，創13年半來的新高，成交量提升至868.51億元，顯示中小型股仍是近期盤面不可或缺的當紅炸子雞。

外資今年以來短短三個月，在亞洲地區賣超金額最多的就是台股，賣超金額高達3,474.73億元，事實上去年外資也是拼命賣台股，總共賣了5,395億元，但台股越挫越勇，指數不但沒有下跌，反而頻創歷史新高，逼到上週最後一個交易日開始外資認錯回補，期現貨同步翻多，並連續兩個交易日大買現貨共318.82億元。

而能迫使外資回頭的原因當然就是台股的基本面，國內疫情相對穩定，在投資、出口、消費三頭馬車齊發下，最新2月景氣亮出珍貴的紅燈，且是近10年半來的第一顆紅燈，而且國內景氣非但沒有過熱或通膨疑慮，反而整個上半年續亮紅燈的機率非常高，這股實力終將成為台股續攻多頭的力道。

而外資最近現貨買超的動作還有一項特別值得留意，就是外資今年以來一直倒貨台積電，但現在已經接連兩日大買台積電共15,026張，台積電週一股價收盤時差一步站上600元大關，上攻量能稍顯不足，不過領頭羊功能已經發揮，若外資再持續偏多買進，那麼台積電股價和台股指數攻克前高就可期待了。

外資今年以來雖然賣台股，但仍選擇性尋找一些族群持續買進，例如電動車題材的鴻海(2317-TW) ，外資今年以來就買了596.28億元；原物料族群的中鋼(2002-TW)、台塑(1301-TW)外資也分別買了約25億元，其他包括轉機題材股大立光(3008-TW)、高殖利率股華碩(2357-TW)、具蘋果題材的臻鼎-KY(4958-TW)，以及半導體IC設計封測族群的日月光(3711-TW)、京元電子(2449-TW)、南茂(8150-TW)、瑞昱(2379-TW)等，都是外資青睞對象。

萬寶投顧陳子榕指出，之前我在2/18後多次為大家推薦的光罩(2338-TW)，股價一路從40.2元漲到75元，一個半月的時間，光罩大漲34.8元，漲幅高達86％；上週五(3/26)介紹的漢磊(3707-TW)股價也是立刻上漲6.63％，至週二，漢磊股價也大漲10％了。這都是看準趨勢籌碼，提早進場佈局，並耐心等上漲的甜美果實，只要大家跟著我的腳步，即使盤勢震盪，仍然可以輕鬆投資。

大學光(3218-TW)因人口老齡化，對治療老花的雷射療法需求不斷增加，大學光近年在台灣全力發展大型醫學門市，以提升視力矯正、雷射手術的服務量。大學光中國營運總部2019年正式啟用，管理真正到位，去年展店加大成長力道，去年因疫情推出的公益活動「致敬白衣戰士」成功打響品牌知名度。預估今年營收可望兩位數字高成長，加上高毛利率的屈光、飛秒白內障手術滲透率提升，2019年12月引進smile屈光機台的滲透率已達到屈光的一成占比，毛利率應可向上，全年獲利可望跳高表現。

嘉聯益(6153-TW)2月營收10.77億元，年增115.72％；嘉聯益今年目標就是關注在5G時代來臨後，龐大且多元的終端應用和服務，公司也已經預先佈局，包括持續開發5G高頻/高速環境需求的MPI、LCP、Modified LCP等，由於5G商機很大，不論是基礎環境建設、甚至以軟板切入網通，還是5G手機、平板，甚至是筆電、穿戴裝置等，對營收挹注值得期待。

景碩(3189-TW)受惠聯發科(2454-TW)5G旗艦級系統單晶片天磯1200、1100拉貨，景碩衝刺BT載板商機，BT載板約佔營收50％，第一季產線滿載，今年BT產線估擴充10％，屆時月產能可達250M；今年擴產計畫：楊梅區域啟動新收購、旗下既有舊廠區產線去瓶頸、復揚科技新竹新豐廠規畫轉做ABF載板生產，預計都在今年第三季到位，衝刺全年ABF載板擴產30％目標；股價創6年多來新高，三大法人單日買超逾7千張。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險