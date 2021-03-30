蔡明彰觀點：拜登3兆美元基建 台股清明變盤？買什麼賣什麼？

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，3月6日美國通過1.9兆美元刺激方案，迄今三輪紓困總計近5兆美元了。這讓外界擔心龐大的美元流動將引發通膨疑慮，而讓市場擔憂的1.9兆美元可能只是一個開端。

本週全球金融市場最重要大事是3月31日拜登總統將在匹茲堡提出3～4兆美元基礎建設計劃，有可能使台股清明變盤。拜登在3月25日就任後第一場公開記者會提到了美國基建，全世界排名13，中國投資是美國的三倍，在他任期內，不容許中國超越美國，強調基建將提高美國生產力，提供不錯的就業機會。

拜登的基建計劃預料分為二部分，先發佈的是第一部分的傳統交通項目，稍後發佈是第二部分的兒童照護及教育。拜登曾曾提過美國高速公路1/5狀況糟糕，20％航班誤點，1,000萬個家庭輸水管是有害人體的鉛管。

其實，拜登已點出了美股及全球股市接下來要漲的潛力股方向了，股市永遠提前反映，買期待、賣事實為操盤不二法門。

現在已經不在意第三輪紓困的1.9兆美元利多題材了，因為美股自2020年3月疫情最嚴重時以來，已飆升74％，股市已充分反映，但未來要反映的是3～4兆美元基建的利弊影響。

基建是長期政策，預計要分成10年推動，每年投入2,000億美元，佔美國GDP 21兆美元的1％而已，每年對GDP貢獻不大，所以美股在拜登提出3兆美元基建後，未必上漲，可是基建是長期支出，不可以再靠舉債，因而仰賴加稅，預計拜登在今年內提出30年來美國最大規模加稅，換言之，羊毛出在企業及有錢人身上。

萬寶投顧蔡明彰強調，股市很微妙，不見得反映市井小民的立場，而是偏重企業及富人的思維，一般預料企業所得稅從現行21％，加回去川普時代之前的28％，等於過去川普四年對美股最大利多的減稅，完全抹除。

另外，傳聞課徵企業海外所得稅，防止企業將總部移出美國而課不到稅，拜登政府加稅後，S&P 500獲利減少9％，股市有可能反而會跌，尤其跨國科技業受創最大，目前科技業稅率偏低，加稅後獲利衝擊大，又科技股來自海外營收比重逾50％，海外所得課稅更雪上加霜。

民主黨激進的參議員主張課徵富人稅，年收入40萬美元以上的人，要提高資本利得稅，由20％提高至39％，一旦列入國會討論，美股恐進一步大跌。有錢人利用資本利得加稅前先賣一趟，再買回，可節稅。

所幸拜登基建計劃不會輕易在國會通過，共和黨一向反對加稅，共和黨尤其反對再生能源擴大支出，因此對太陽能、電動車相關股票不必著墨太多，可能去年已在拜登競選提出2兆美元綠能政見反映過了，估計要等到今年10月基建計劃才會在國會通過，但股市預期心裡使相關受惠基建族群將異軍突起。

萬寶投顧蔡明彰強調，當拜登提出3～4兆美元基建後，金融市場會有幾大反應。一是通膨，疫情即將解封，原本就有強大的剛性需求，未來兩年美國產出缺口7,600億美元，再來基建火上加油，美國通膨壓力大升，清明後就可看到10年期公債收益率再突破3月19日的1.75％高點，勢必打壓大型科技股。

注意週一台積電(2330-TW)雖站回季線，但成交量明顯萎縮，暗示反彈可能是短暫的，美國通膨將在未來數個月內大幅攀升，抗通膨才是全球股市的主流。

週一電子股資金移往面板，面板在第三季前持續漲價，又估值偏低，友達(2409-TW)、群創(3481-TW)、彩晶(6116-TW)同步創新高價，有價、有量表示資金大量湧入，彩晶配息0.5元、殖利率3％，比多數的高價電子、權值電子更好，今年EPS估1.5～1.8元，本益比低於10倍。面板周邊零組件水漲船高，友輝(4933-TW)、明基材(8215-TW)、誠美材(4960-TW)週一大漲，友達最大股東佳世達(2352-TW)創波段高價。

美國造橋鋪路最直接受惠產業是原物料，目前美國本土的PVC、熱軋報價創歷史新高，更換美國1,000萬個家庭的PVC水管，列為拜登政府優先項目。華夏(1305-TW)去年EPS近3元，今年上看4元，本益比低於10倍，週一再創波段新高。

國內熱軋大廠的中鴻(2014-TW)第一季漲價25％，4月又漲，估計第一季EPS 0.7元，第二季持續成長，上半年就有1.5元的實力。客觀來說，運輸成本考量，台灣的水泥、鋼鐵、塑化等原物料出口至美國的機率不高，但美國是全球股市的龍頭，石化、鋼鐵、水泥，都是當前美股漲最凶股票，將對台股同樣類股有所刺激。

萬寶投顧蔡明彰強調，拜登3兆美元基建也會有美國債務上升及全球買單的另外兩大風險。美國2020財年財政赤字已達創記錄的3.13兆美元，資金外溢到全球各國，被迫為美國買單，美國不斷印鈔發債，美元下跌，新興市場貨幣升值，股票上漲，但美國經濟好轉，美國聯準會升息，新興市場的貨幣將貶值，股市泡沫，最後大家發現，原來美國的QE是全球買單。

因此，比特幣是對沖美國QE的投機資產，為何近來攻6萬美元失敗退回，又守住5萬美元，目前價位在5.5萬美元盤整，可望拜登3兆美元基建宣佈後，再次挑戰6萬美元天價。屆時，可留意顯卡族群的走勢。週一映泰(2399-TW)、撼訊(6150-TW)、麗臺(2465-TW)、青雲(5386-TW)、承啟(2425-TW)量縮整理，正在等待本週多空攤牌時刻。

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