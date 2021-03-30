法人狂買友達、群創 面板產業正在大蛻變

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，美國債息利空鈍化，道瓊指數再創收盤新高，美股回神台股就沒有大跌的空間。美國3月通過1.9兆美元紓困案後，效益在4、5月就會開始顯現，而後續將再推3兆美元的基礎建設計畫，美國狂撒幣經濟就會加速復甦。

資金回流股市，台股以電子為主軸，外資回補台股估計仍以電子股為主，但未必會是台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)這些2020年大漲的股票。上週我在專欄分析，外資在2021年選股上已移情別戀了，今年以來外資賣超台股350億，若扣除台積電與聯電各賣50萬張，其實今年外資是買超台股，代表外資只是換股操作。

那麼外資買進誰？鴻海就買進52萬張、友達更是大買了86萬張。電動車與面板也是我今年看好的兩大產業，尤其鴻海旗下的群創(3481-TW)，其股價過去長期低於友達，我多次分析群創今年EPS不輸友達，淨值也比較高，股價卻比友達低好幾元，明顯被低估。果真今(29)日盤中友達與群創都同步創下波段高點，來到21.95元，收盤群創僅差一毛錢就能超越友達。

萬寶投顧分析師王榮旭認為，群創1、2月營收共528億，已經達到上季營收的六成七，只要3月營收比2月營收高，那麼第一季營收將高於去年第四季。面板今年漲勢不變，第一季面板各產品漲價幅度10%~20%左右，合理推估群創第一季EPS可望比去年第四季的1.04元來得高。

而第一季是全年最淡的一季，第二季面板將進一步漲價，因為上游零組件包括驅動IC、偏光片以及玻璃基板都缺貨，面板全年維持供不應求，群創全年EPS可望上修至到4.5~5元。群創股價才剛突破20元，面板被市場低估的狀況就像去年11月到12月，貨櫃輪的長榮(2603-TW)與陽明(2609-TW)，因為市場估值太低，股價從20元以下拉起來大漲一波，分別漲到45元與32元一樣，這一波面板行情不可小覷。

而面板最缺的驅動IC醞釀第二季再漲價，目前缺口超過兩成，第一季漲幅已達兩成，第二季將會再漲。而聯詠(3034-TW)全球市占逾兩成，僅次於三星。換句話說，驅動IC的漲價效應，國內廠商聯詠受惠程度最高。

聯詠3月營收估將再創新高，全年EPS上看40元，本益比僅14~15倍，在IC設計族群中算是偏低。3月以來外資賣超1.2萬張，有點逢高獲利了結的味道，股價卻不跌反漲，無碼明顯是被特定資金接走，其中光是國內投信就接了快一萬張，股價再創新高，外資賣錯？賣對？其實一看就知道了。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，驅動IC漲價除了晶圓代工不足之外，下游封測產能也供不應求，南茂(8150-TW)的大客戶是聯詠，去年南茂已經調漲報價，今年第一季再度調升驅動IC測試價格，第一季呈現淡季不淡，第二季新產能開出，業績可望進一步攀升，單月營收可望挑戰歷史新高。

南茂去年配息2.2元，現金股利殖利率達到5%，預計今年EPS達到4.5~5元，本益比目前不到10倍，屬於高殖利率且低本益比的股票，進可攻退可守，3月以來特定法人默默吃貨，後市看好。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險