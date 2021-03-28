台積等半導體曙光乍現 將帶領這類股向上衝？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，英特爾打算斥資200億美元在美國亞利桑那州興建兩座新的晶圓廠，並且擴大晶圓代工業務，為其他公司製造晶片。消息一傳來，讓台積電(2330-TW)股價下挫逾3％，跌落季線並留下一個空方缺口。不過觀察這兩天台積電股價都是開低走高收紅K，即使外資連兩日大賣台積電81,000張，依然有一股強韌的力道將台積電股價撐住，週五台積電彈升2.6％，590元作收。

英特爾要自己生產製造代工晶圓片，對台灣半導體威脅真的那麼大嗎？股價會說話。經過一天震盪，週四半導體IC族群在聯發科(2454-TW)帶領下猛烈反攻，聯電(2303-TW)、瑞昱(2379-TW)、矽力-KY(6415-TW)、世芯-KY(3661-TW)、聯詠(3034-TW)等連袂上攻、完全無懼美國科技股重挫影響，半導體成交比重更高達34％。

台灣半導體產業除了技術、經驗的成熟，生態鏈完整更是一大優勢，英特爾現在想要急起直追，還得考量技術、時間、未來勞力成本，以及如何讓現在對槓的競爭對手，如NVIDIA、高通、博通、AMD等願意給予訂單，在英特爾傷腦筋的時候，台積電領先製程已經又往前跨越一大步了。何況先進製程正是台積電可以遠遠領先群雄的致勝關鍵，這部分英特爾仍是需要台積電。

近期外資持續大賣台股匯出，使得新台幣貶至四個月以來新低點，收28.61元，美元指數也再度升上波段新高92.7，但相較於國際股市，台股顯得有韌性。2月份國內M1B、M2年增率分別增加了18.57％、9.12％，雙雙創下21年半以來的新高，活期存款餘額續增至20.43兆元，連續16個月創新高，顯示市場資金動能十分豐沛。

而國泰金控(2882-TW)近期所做的調查，仍有近37％的受訪者看好台股未來半年表現，想把現金、定存轉入股市投資，調查意願不但連續4個月上升，也是11年來的新高點。有了資金動能、意願，加上台灣出口真的「好到爆」的表現，台股精神十足。

台股的領頭羊一路從台積電、鴻海(2317-TW)至聯發科，企業前景展望就是票房。像聯發科的小金雞晶心科(6533-TW)，以RISC-V架構成功切入AI、5G、車用、遊戲機及PC/NB市場，去年權利金收入達1.59億元，年成長48.8％，今年公司還將認列超過41家客戶的權利金貢獻；此外，最近晶心科也宣布和Deeplite合作研發出具有人工智慧運算能力的應用程式(AI-powered applications)，未來可導入提升人物圖像或語音偵測，法人預估晶心科今年全年業績成長三成，而未來5年營收複合增長估30％。

萬寶投顧陳子榕指出，晶心科在2月份為大家推薦後，股價從399元至週四已經飆漲到歷史新高535元，大漲136元，漲幅35％，這就是具有業績支撐與前景展望的股價表現。像這樣的優質股票還有很多，陸續再和大家分享。

聯發科(2454-TW)因三星德州晶圓廠停工，轉單效應迫使產能更加供不應求，將調漲Wi-Fi晶片價格10％～15％，有助毛利率成長，預期第一季營收優於財測，第二季持續成長5％～10％，外資上修今、明年EPS至46.8元、54元，維持「加碼」評等，目標價上調至1,130元；年底將推出高階5G旗艦晶片，採用台積電5奈米製程生產，報價首次突破上百美元，已獲OPPO、vivo與小米等客戶表達開案採用意願，預料將和高通正式對決。

漢磊(3707-TW)因車用晶片需求吃緊，6吋晶圓訂單外溢效應加持，加上日系客戶拉貨動能強勁，車用功率元件出貨量大增，產能滿載，訂單能見度至年底，第二季毛利率可望明顯回升，下半年單季營收可望挑戰新高；特斯拉導入第三代半導體材料，第三代半導體材料氮化鎵(GaN)、碳化矽(SiC)成最佳解決方案，漢磊6吋碳化矽已量產，且良率已達商用水準，650伏特高壓氮化鎵也已通過電動車車用技術規格標準認證；旗下漢磊科目前6吋碳化矽及650伏特高壓氮化鎵良率提升至90％以上。

力成(6239-TW)擬配發現金股利5元，創近10年新高，配發率約58％，殖利率4.85％；受惠邏輯需求增加、NAND Flash客戶製程轉進帶動，全年稅後純益66.62億元，年增18.9％，每股純益8.6元，獲利與EPS均寫10年新高；力成轉型策重邏輯業務，第一季訂單續強；看好全年營收高個位數成長、獲利成長達雙位數百分比。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險