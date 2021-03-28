Q1結帳近尾聲 Q2哪些個股冒出頭？

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，市場關注重心從債息的利空轉移到拜登的基建計畫，美股反彈帶動台積電回神，今年以來外資大賣台積電逾50萬張，導致股價跌破季線，如今反彈上檔解套壓力不小。台積電週五(26日)反彈量縮僅3.6萬張，比前一日足足少了一半，可見市場追價意願不足，除非外資積極回補，否則短線大盤反彈空間有限，廂型震盪區間約在16000~16500點。

台股這波測試萬六有守之後，高價股全面轉強，代表高資產的投資者出現回流，這是好現象，但是第一季將盡，該是尋找第二季主流的時候了。第二季基期逐漸墊高，業績好還要更好才行。第二季同時也是報稅季，行情震盪估計會加劇，投資組合要成長股與價值股並重。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，IC設計是標準成長股，去年12月我在專欄中看好驅動IC缺貨，當時敦泰(3545-TW)股價才60幾元，會現在已經大漲1.5倍還欲罷不能，主因是晶圓代工產能不足，面板需求無預警爆發，驅動IC缺貨漲價的效應延續到今年，估計今年敦泰的EPS將大翻轉，從10元起跳，股價與天鈺(4961-TW)連袂走高。

龍頭股聯詠(3034-TW)受惠漲價效應最大，上週分析聯詠將落後補漲，外資太早獲利了結是錯殺，讓聯詠跌破月線反而出現波段買點，今天股價大漲再創新高，印證我的看法是對的，聯詠1、2月營收皆寫新高，3月工作天數比2月多，在驅動IC持續缺貨之下，合理推估3月營收將再締新猷，估計第一季EPS挑戰8.5元淡季不淡，第二季逐漸進入旺季，業績會更好，今年EPS上看40元，本益比約14倍，比聯發科(2454-TW)的20倍低出不少，後市持續看好。

南茂(8150-TW)也是驅動IC漲價趨勢的受惠者，自去年10月起，驅動IC測試產能已經滿載並調高報價，今年第一季再度調漲，平均漲幅5~10%，第一季也淡季不淡。新擴充的機台產能在上半年就會開出，估計今年EPS上看4.5~5元，配息2.2元殖利率高達5%，是一檔同時具有成長性與高現金股利的績優股。

面板雙虎友達(2409-TW)與群創(3481-TW)是成長兼具景氣循環的特性。去年第四季群創單季EPS達1.04元，第一季大尺寸面板漲幅10~20%，估計第一季營收不輸上一季，EPS可望超過1.1元。全年面板維持供不應求，EPS上看4.5元，本益比連5倍都不到，股價已經領先大盤創高，這不是主流什麼才是主流呢。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，另一個獲利大爆發的是貨櫃輪與原物料。早在去年9月，就看好缺工缺櫃與缺船的貨櫃三雄，即使股價已漲，但市場對於貨櫃輪的估值仍然偏低。

陽明(2609-TW)公佈元月EPS達2.3元，2月營收創下新高，運價在農曆年後季節性的修正，但影響非常有限，估計第一季EPS上看5~6元。萬海(2615-TW)去年第四季EPS達3.5元，今年前兩二月營收已達到去年第四季的九成，3月起大增最肥的美國線航班，合理推估第一季EPS也有5~6元的水準。

萬寶投顧分析師王榮旭認為，最近長榮貨櫃船擱淺事件，歐洲線已經開始出現大漲，第二季進入旺季，季節性轉強，運河塞船事件的恐慌，反而是機會不是危機。

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