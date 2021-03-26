台積價值投資浮現 那些個股可望成亮點？

撰文/陳子榕

高傳染性變種病毒在歐洲橫行，讓德國、法國被迫延長封鎖，亞洲的印度也傳出新冠肺炎確診死亡人數近期再度上升，這些訊息讓好不容易露出曙光的疫情解封，又再蒙上一層陰影。

之前德州冰風暴事件，加上OPEC決定四月以前不增產都讓外界預期石油供給趨緊，助長國際原油價格衝上每桶70美元高點，但美國石油協會(API)最新調查數據卻顯示，至3/19為止原油庫存不但未如市場預期減少30萬桶，反而增加290萬桶，拖累全球股市。

之前就提醒大家，台股目前處於高檔震盪整理，採區間波段操作，類股輪動極為快速，且任何風吹草動都會導致震盪加劇，雖然台股週三(3/24)因為國際利空，以及英特爾建造晶圓廠打擊台積電股價士氣，使得台股短線上再跌回月線以下，但並非長空，尤其指數壓抑下，中小型股表現生龍活虎，絕處逢生。週三大盤指數下跌145點，但上櫃(OTC)指數卻逆勢上漲0.96點，漲幅0.48%，且上市櫃上漲家數仍大於下跌家數，漲停家數也多於跌停家數，且收了紅K棒，因此本週若能快速站回均線之上，大盤依然大有可為。

疫情升溫催化生技股表現，而其他非生技族群挾有業績、股利題材依然紅光滿面。做遊戲的智冠(5478-TW)因為疫情宅經濟、網路遊戲發燒，去年全年稅後純益9.44億元，年增55%，每股純益7.76 元，寫下近10年來新高，今年擬配息6元，同創10年新高，現金殖利率約4.82%。

3/19為大家推薦智冠後，股價從110元直接漲到126.5元，大漲16.5元，漲幅15%，並且股價直逼前波段高點129元，最近法人分批進場，股價帶量走升。智冠今年除了陸續授權多款熱門遊戲IP給大陸，增添授權金和營收分成之外，還積極拓展東南亞市場，疫情若持續對智冠反而增添利多。

3/9為大家推薦的兩檔股票：大世科(8099-TW)、南帝(2108-TW)，股價不受指數下跌影響，週三收盤雙雙創下歷史新高53.1元、88.8元，分別大漲了約21.8元、19.5元，漲幅達7成、3成；而3/18推薦的金居(8358-TW)，股價也是從63元漲到73.5元，大漲10.5元，漲幅17%，同樣創歷史新高。

這些都是我和大家分享的優質好股，兼具題材、業績和展望，才能在難以捉摸、震盪劇烈的盤勢中不斷創造股價新高點。再接下來的行情中我將持續幫大家關注市場動向，仔細篩選優質好股票，幫助大家投資更輕鬆、更有收穫。

宏碁 (2353-TW)

去年Chromebook出貨約3,000萬台，年增83%，今年上探5,000~6,000萬台，較去年有近倍的增長，推估今、明年EPS升至2.4元、2.41元，營運漸入佳境；去年合併營收2771.12億元，年增18.3%，稅後純益60.29億元，年增129%，每股純益2.01元，創近十年新高；擬配發1.5元現金股利，殖利率約4.82%；電競顯示器今年1月在波蘭以38%市佔率蟬聯市場冠軍；旗下展碁國際(6776-TW)、宏碁資訊(6811-TW)規劃今年上市櫃。

中光電 (5371-TW)

美、日無人機新法規明年上路，廠商開始商轉備貨，今年出貨量估成長30%，將再拓展中東、歐洲、東南亞客戶，2025年全球商用無人機市場規模估達1292.3億美元，年複合年成長率為56.5％；中光電採用全球首款3D同步定位、建圖及AI辨識技術，推出全自主智能無人車方案，應用於智慧工廠倉儲，第1季無人叉車已正式接單，預計第2季出貨，首波以台灣客戶為主，明年拓展大陸和東南亞市場。

致伸 (4915-TW)

蘋果AR將加裝眼球追蹤功能，致伸為供應發射端模組獨家供應商；致伸並打入特斯拉供應鏈，特斯拉估今年全球出貨量上看85萬輛，年增逾7成，致伸供應特斯拉先進輔助駕駛系統 (ADAS) 等周邊零組件，備貨量大增3~4倍，本月開始出貨，加上智慧手機相機模組客戶提前於第1季拉貨備料，整體營運表現可望優於預期，本季營收喊衝，有望挑戰歷年同期新高；擬配發現金股利3元，殖利率4.63%；2月合併營收42.2億元，年增65%，累計今年前兩個月營收114億元，年增45%。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險