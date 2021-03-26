受惠基本面改善 看好美國高收益債後市

作者: Kevin Loome (普徠仕美國高收益債策略 投資組合經理人)

Gregor Dannacher (普徠仕全球信用市場 投資組合專家)

重點摘要

■ 與投資級債券相比，美國高收益債市場提供了較高收益和較低利率敏感度的 誘人組合。

■ 我們預計，隨著預期的經濟重新開放和基本面改善，美國高收債的違約率將 在2021年降至長期平均水準之下。

■ 我們廣泛地關注那些信用評等改善的發行公司，並且仍在旅遊和能源產業相關的領域中尋找價值。

儘管利率仍處於歷史低檔，但由於對通貨膨脹的擔憂而推高了利率，相對於投 資級債券，美國高收益債券提供了較高收益和較短存續期間的誘人組合。我們預計，在經濟重新開放和基本面全面改善的情況下，美國高收債的違約率，將在2021年降至長期平均水準之下，但是嚴謹的信用分析仍然至關重要。

當我們步入2020年的經濟衰退時，美國高收益債市場已受益於經濟擴張和改善 的基本面十餘年了。從2007年到2020年底，未償還的優質債券(BB評級)增加了50%以上，而較低評級債券(B和CCC)則合計減少了30%。2020年的新冠危機，更進一步將更高品質的“墮落天使(從投資等級降級為高收益債券)”推向市場，使得美國高收債的整體信用評等來到歷史高點。

較高的收益和更短的存續期間

即使在品質提升後，相對於投資等級債券，美國高收益債市場目前仍能提供較高的收益。截至2月底，彭博巴克萊美國高收益債指數收益率為4.9%。相比之下，投資等級的彭博巴克萊美國綜合債指數收益率為1.4%，而彭博巴克萊美國投資等級公司債指數的收益率為2.1%。

隨著疫苗的廣泛施打，讓全球經濟得以於2021年下半全面重啟，利率可能會繼續攀升。與投資等級債相比，美國高收債市場承受的利率風險要少得多。截至2月底，彭博巴克萊美國投資等級公司債指數的存續期間為8.6年，這意味著如果利率提高一個百分點，其價格將下跌約8.6%。相比之下，同時期的彭博巴克萊美國高收債指數的存續期間僅為3.8年。

當投資人尋求存續期間較短的工具來應對利率上升時，銀行貸款市場應是個不錯的選擇。由於銀行貸款支付的浮動利率通常每季重設一次，因此它們的利率風險很小。同時在發行公司的資本結構中，貸款的償還順位也比債券要高，因此，如果發生違約，它們將獲得還款優先權。同一發行公司的貸款，和天期相近債券的信用利差幾乎相等，因此我們認為市場並未完全反映出貸款更具吸引力的特徵。我們保持了對銀行貸款較大的部位，部分原因就是看上了其存續期間較短的特點。

正在改善的基本面

我們預計隨著經濟持續重啟和擴張，大多數美國高收益債發行公司的基本面將有所改善；而進一步財政刺激措施，也有望加強這一進程。到2020年底，美國 高收益債的違約率接近6%。我們認為，這一比率可能會在2021年降至長期平均值以下。在2020年墮落天使氾濫之後，我們預計今年將有機會買進一些未來 的“明日之星(從高收益級別升級為投資等級債券)”。我們認為，我們相對集中 的投資組合和專注於信用研究的策略，使我們從信評改善的機會中受惠。

精挑細選是發掘價值的關鍵

要將哪些債券加入我們的策略，取決於我們美國高收益信用分析師團隊的專業見解。環境、社會和公司治理(ESG)分析，是信用研究過程的關鍵部分。ESG見解可以幫助我們找出那些，長期處於最佳位置的發行者，同時還可以幫助我們評估與ESG因子有關的風險。

在信用評等的配置方面，我們普遍傾向於B級評等，這是因為在市場從去年3月的拋售中復甦，並導致信用利差被壓縮後，我們在此評等中找到了最具相對價值的標的。我們還持有一些信用評等可能低於外部評級機構的債券，我們選擇這些債券是因為，我們的前瞻性研究顯示，這些債券的品質被低估，且未來有機會升等。在更容易受到利率上升影響的BB評級部分，我們力求在利率風險與信用改善前景(這些債券可能重回投資等級)之間取得平衡。

我們一直在與旅遊和休閒相關的產業中發掘並精選債券，這些擁有誘人價值的債券仍處於合理的價格。此外，我們偏愛能源產業的一些發行公司，因為我們認為，隨著經濟成長的加速，油價將保持強勁。我們相信，我們靈活管理美國高收益策略的方法，以及經歷過去許多信用週期的經驗，都使我們能夠應對疫情後經濟復甦的動態環境。