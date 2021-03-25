新美齊板橋2千坪都更百億住宅案通過

【撰文／陳澤樂】

2019年由新美齊建設(2442)主導的京捷建設，花37億元買下夆典科技(3052)新北市板橋區南雅夜市旁2400餘坪土地，辦理都更程序，3月17日獲市府通過公告實施，後續申請建照即能開工，預計興建 4 棟 24 層住商大樓，市場預估，該案總銷上看百億元，為板橋市區近年罕見指標大案。

京捷建設資本額12億元，由新美齊出資6成、中石化出資4成所成立，負責人由新美齊董事長、大同林家第四代林傳捷。京捷前年大手筆砸37億元買下南雅夜市旁2400餘坪土地，換算單價達150餘萬元，將推出北台灣的百億元大案。

新北市府已於3月18日宣布，該板橋區新興段都更案核定公告實施，後續申請建照後就能開工動土，該案整合住戶100%同意協議合建、無爭議的案件，為「新北市都市更新106重建專案計畫」首度適用案件，審議行政作業僅20天就快速通過。

新北市府指出，該基地約2450坪，位於板橋區南雅東路及南雅西路一段174巷 1 弄所圍街廓範圍，為都市計劃的住宅區，將打造 4 棟地上 24 層、地下 5 層住商大樓，基地留設4米人行步道，以改善南雅夜市人行空間，並以綠建築、智慧建築規劃設計，將改善基地及周邊環境。

新北市府都更處更新事業科長鄧涵瑛指出，該案基地原房屋老舊、街廓凌亂，還有不少違占戶，經建商整合後，多已拆除，現況為停車場素地。

該案取得都更50%容獎、34.5%容移，外界估計總銷坪可能達2萬餘坪，全案總銷金額上看100億元。林傳捷過去透露，該案主力產品將朝中小坪數住宅規劃，開發為精品宅街廓。

南雅夜市區域生活採買便利，有捷運府中站交通機能，老舊建物居多，區域平均房價約3、4字頭，高價新案單價可達55~65萬元行情，這次知名建商推案地點，周圍有其他新案，可望在新案群聚下，拉抬整體區域房市。