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長榮貨輪塞住運河 日本船東道歉曝「救援困境」

兩檔低本益比高成長汽零股

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

時序進入三月中，各家上市櫃公司即將接露去年第四季財報以及配股配息狀況，也因此資金開始轉往低基期的個股流動，低本益比、高殖利率概念成為市場當紅炸子雞，那些靠高本益比撐住股價的公司，近來股價開始走跌，先不說許多中小型的低價IC設計股，高價IC同樣也有類似狀況發生，甚至權值股也跌到最後防線，台積電季線緊守著不放、聯電月季線同步反壓，聯發科也跌回季線，這些前陣子領銜創高的個股公司，如今表現遜於大盤，其中原因你不可不知道。

台積電穩盤，鴻海成為撐盤要角，旗下MIH聯盟相關個股開始走強，我預期電動車依然是今、明年主軸，因此汽車電子持續樂觀看待，汽車零組件同樣也有機會，配合低基期加上現金配息的特性，將成為這波台股近可攻退可守的首選標的。

電動車龍頭特斯今年股價由最高價880美元跌落神壇，股價拉回到670美元附近，近期已出現止跌回深的跡象，因特斯拉成名的除了馬斯克本人外，方舟投資(Ark)的創辦人，網稱女股神的木頭姊Cathie Wood，看好特斯拉股價2025年將漲到3000美元；瑞銀分析師則看好福斯集團將超越特斯拉，福斯在2015年因為柴油排放醜聞大受打擊，如今已投入350億歐元到電動車製造上。由此可看出電動車發展的趨勢方向，無論最終誰得到電動車龍頭寶座，零組件廠始終是最大贏家。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1430期】

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