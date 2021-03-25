美中談判觸礁 台廠哪類股受惠大？

【撰文／陳子榕】

台股本週一(3/22)的表現相較其他亞洲股市強，台指期在盤中翻紅，帶動台股強彈百點，重新站回月線之上，下一步將朝五日線邁進。而值得注意的是台股電子成交比重再度降到7成以下，顯示盤面重心稍微回到傳產、中小型股。週一盤中航海王發威，包括萬海(2615)、長榮(2603)在內六檔航運股紛紛亮燈漲停，航運股一片紅通通。航運貨櫃從去年缺貨以來，至今一櫃難求，散裝船運繼續維持強勢漲幅，巴拿馬型散裝船這星期上漲了32.6%，海岬型船舶最近一星期的日租價格也漲了16%，而航運股從本週開始又將舉行一連串的法說會，在需求和漲價題材效應下，今年航運股的獲利紅包行情不得了。

除了傳產股，法人近期在中小型股也多所布局，助攻點火，像是半導體製造商漢磊(3707)，外資和投信近十個交易日共買超15,957張，漢磊週一股價衝上歷史新高價位56.7元；偏光板廠誠美材(4960)一樣受到法人青睞，買超近18,000張，誠美材股價也衝到兩年來的波段高點13.1元。

在盤面類股輪動之外，最近國際矚目的美中對談也釋出對台股有利的訊息。美中貿易戰爭從疫情後開始點火，好不容易兩國有機會面對面坐下來，沒想到在國際面前卻砲火四射，互相指責，雖然有人認為作戲成分，但從會談前夕美國再制裁大陸官員、會談前後急尋歐亞聯盟來看，美中關係不但沒有破冰，反而可能直接進入冰河時期。