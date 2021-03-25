面板領先創高 此波群創首選

【撰文／王榮旭】

美國公債殖利率近期持續飆升，近期已升破1.7%大關，美債殖利率推升原因主要有兩個，第一是拜登政府上任後推動的財政刺激政策，另一就是經濟復甦所帶動，其中美國高科技股受美債殖利率影響最大，為什麼呢?其實美債殖利率上升背後原因，市場預期景氣升溫帶動物價上漲，所以央行必須調高利率因應，調高利率對於負債比較高的高科技公司而言是硬傷，市場資金流向景氣循環股，道瓊指數領先其他指數創高。

費半及那斯達克指數領先回檔，台股受美國科技股影響較大，不過景氣循環型的電子股，受惠經濟成長又能抵抗通膨，進可攻退可守，像是LCD及DRAM，每一次景氣循環週期開始時，通常這兩個產業都會受惠景氣回升，尤其面板自2020年下半年展開反彈，報價逐月調漲，Q2面臨驅動IC缺口吃緊下，預期第二季報價將會持續調漲。

第二季報價仍看漲，面板今年淡季不淡

我在一月多次看好面板股群創(3481)，當時股價9月份股從9元衝到12/28創下波段新高15.95元後，股價整理將近一個月，回到季線附近約12~13元，當時我認為群創的長線投資價值已浮現，可以看到群創去年第四季財報表現非常亮眼，單季獲利達1.05元，今年年初報價持續上漲，既然第一季面板報價持續上升，更何況淡季一、二月營收還維持高檔，我認為第一季獲利狀況有機會挑戰去年第四季獲利1元的水準，甚至更高，第一季是面板淡季，第一季若表現優於去年第四季的話，接下來第二季面臨驅動IC缺貨，面板第二季報價仍持續看漲，全年獲利估有4元的水準，雖然3/22漲停板收18.85元，3/23仍持續創高來到19.85元，從我當初季線建議投資人介入至今，漲幅已有4成，但整體本益比仍低於五倍，未來走勢仍值得期待。