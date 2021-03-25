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長榮貨輪塞住運河 日本船東道歉曝「救援困境」

車用電子需求大爆發：興勤

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

雖然美國道瓊指數持續創高，但與台股指數連動較高的那斯達克與費半指數則是領先拉回，技術面仍維持仍在季線整理，然而加權指數因台積電佔權值比例高，護國神山台積電自1/21寫下歷史新高價679元後，外資持續大賣調節，股價目前跌破六百來到季線支撐，相對於加權指數目前仍站穩月線之上維持箱型區間整理。

反而鴻海成為台股撐盤要角，所推動的MIH電動車平台聯盟即將在3/25舉行首次會員大會，會員大會在即未演先轟動，鴻海股價持續走堅，股價突破2017年高點後持續走高，最高漲到134元。加權指數呈現箱型整理，反倒是櫃買指數表現強勢，3/23寫下創下新高202後收黑，距離2007年238仍有空間，中小型股呈現良性輪漲，近期行情是選股不選市。

興勤大賺一個股本，今年擴產因應需求

過去我多次推薦汽電零等相關個股，不僅低本益比非常低估，且又屬於業績好股，未來股價發揮一定具有很大空間，果不其然先前推薦過的乙盛-KY近期又創下波段新高來到81.4元，錩新則是在2/26寫下波段新高48.55元後，目前仍高檔整理，光這兩檔從低點推薦至今皆有超過5成的漲幅，更何況其他個股如騰輝、貿聯、堤維西、皇田、廣華、胡連等皆有機會表現。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1430期】

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